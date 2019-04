CAC 40 : vers des débuts en hausse avant l'emploi américain

05/04/2019 | 08:31

La Bourse de Paris devrait débuter en hausse vendredi matin, après sa petite consolidation de la veille, dans l'espoir que les chiffres de l'emploi confirment cet après-midi que les Etats-Unis ne sont pas sur le point de tomber en récession.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - avance de neuf points à 5466 points, annonçant une ouverture dans le vert.



Le marché parisien devrait rester relativement creux en attendant la publication du rapport officiel sur l'emploi du Département du travail, prévu à 14h30, pour lequel le consensus attend 190.000 créations de postes en mars.



'Le marché américain du travail semble solide pour ce qui concerne la plupart des paramètres et les faibles créations de postes au mois de février constituait probablement un événement ponctuel après la grosse surprise de janvier,' rappellent les équipes de Danske Bank.



'Si nous ne nous trompons pas, le rapport sur l'emploi devrait soutenir les marchés aujourd'hui après une semaine déjà marquée par un regain d'optimisme concernant la croissance, les Etats-Unis n'étant pas encore sur le point de tomber en récession', renchérit la banque danoise.



Hier, une petite phrase de Trump évoquant une rencontre prochaine avec Xi-Jinping pour régler la question des tarifs douaniers avait permis à Wall Street de terminer sur de nouveaux records annuels.



A Paris, le CAC 40 a, lui, bien inscrit à la marge un nouveau zénith annuel en cours de séance hier, mais la volatilité a été tellement faible que cinq titres seulement au sein du CAC décalaient de plus de 1%.



Au terme des échanges, le marché parisien consolidait néanmoins de 0,1% à 5463 points.



'Techniquement, après le dépassement des 5475 points, l'indice CAC 40 devrait temporiser sur les bornes hautes du canal ascendant entre 5495 et 5515 points,' préviennent les chartistes de Kiplink Finance.



Mais ce sera surtout la capacité du CAC à se maintenir au-dessus du niveau psychologique des 5500 points qui constituera la véritable première épreuve pour l'indice phare, avertissent les spécialistes.



