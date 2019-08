CAC 40 : vers un début de séance dans le calme

20/08/2019 | 08:34

La Bourse de Paris devrait évoluer dans le calme mardi dans les premiers échanges en l'absence de statistiques de premier plan ou de développements majeurs sur le front commercial.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - est virtuellement inchangé, annonçant une ouverture autour de l'équilibre.



Sur fond de très faibles volumes d'échanges - classiques d'une séance estivale - le marché parisien avait repris 1,4% vers 5371 points hier, prolongeant ainsi son de 1,2% entamé vendredi dernier, à la faveur de quelques rachats à bon compte.



La Bourse de New York a également poursuivi son redressement des deux séances précédentes lundi, portée notamment par un retour vers les valeurs technologiques et bancaires.



'L'accès de panique qui avait touché les marchés boursiers mondiaux au cours des dernières semaines a continué de refluer dans la nuit', note Kyle Rodda, analyste chez le courtier britannique IG.



Si les fondamentaux n'ont pas changé, d'après le professionnel, les investisseurs misent sur la mise en place de toute une série de mesures de soutien monétaire visant à éviter la perspective de plus en plus concrète d'un ralentissement de l'économie mondiale, poursuit-il.



'L'idée reste que les banquiers centraux vont devoir baisser les taux de manière agressive au cours des mois qui viennent', affirme ainsi Kyle Rodda.



Dans l'attente des 'minutes' de la Fed, qui seront dévoilées demain, les intervenants nourrissent en particulier l'espoir d'un nouveau geste de la banque centrale américaine dès le mois prochain.



A Paris, la poursuite du mouvement de reprise amorcé vendredi dernier a pour premier objectif le niveau des 5400 points, ancien support de long terme, soulignent les analystes techniques.



Les volumes d'activité devraient toutefois rester limités ce mardi, aucun indicateur économique majeur ne figurant au calendrier.



