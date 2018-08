CAC 40 : vers un début de séance dans le rouge

02/08/2018 | 08:42

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse jeudi après la décision de la Réserve fédérale de laisser sa politique monétaire inchangée, tout en préparant le marché à un prochain passage à l'acte.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison août - s'inscrit en repli de 23,5 points à 5473,5 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



La Fed, au terme de deux jours de réunion de politique monétaire, a comme attendu annoncé le maintien de l'objectif de son principal taux d'intérêt hier soir tout en mettant l'accent sur la force de l'économie américaine et la nécessité d'adapter sa politique à cette vigueur généralisée.



Au vu de ces commentaires, les traders estiment désormais haute la probabilité d'une hausse de taux au mois de septembre.



Auparavant, Wall Street avait été tirée par le haut par les bons résultats d'Apple, qui comptait pour 50% de la hausse du jour avec ses 6% de gains et ses 973 milliards de capitalisation.



Après la Fed, l'attention des investisseurs devrait se tourner vers la Banque d'Angleterre aujourd'hui.



D'après les spécialistes, Mark Carney et ses collaborateurs pourraient décider de relever les taux britanniques de 0,5% à 0,75% en raison de la solidité des indicateurs d'activité et de la faiblesse du chômage.



Mais ce ne sont pas les taux britanniques qui vont inquiéter les investisseurs aujourd'hui mais plutôt la confirmation, après clôture, que Donald Trump a bien l'intention d'imposer des droits de douane à 25% sur quelque 200 milliards de produits chinois importés aux Etats Unis.



Si la tendance du marché parisien reste résolument haussière, ces propos pourraient compliquer encore un peu plus le franchissement du cap des 5530 points, qui s'avérait déjà laborieux.



