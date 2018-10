CAC 40 : vers un début de séance plutôt prudent

26/10/2018 | 08:30

La Bourse de Paris devrait tenter de retrouver ses esprits vendredi après son parcours en montagnes russes des derniers jours, qui semble néanmoins avoir laissé quelques traces dans l'esprit des investisseurs.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - recule d'environ 54 points à 4975 points, laissant entrevoir un début de séance prudent.



Le marché parisien avait repris hier 1,6% à 5032 points, mais le CAC accuse toujours une perte de près de 9% depuis le début du mois d'octobre et demeure encore en territoire baissier tant qu'il oscille dans la zone des 5000 points.



L'aversion pour le risque ne s'est pas encore totalement évanouie, loin s'en faut, et les Bourses de Tokyo et Hong Kong affichaient des replis de 0,6% à 1% aujourd'hui suite à un regain de tension sur l'obligataire.



Et si Wall Street a opéré un vigoureux rebond jeudi (+1,6%), les 'futures' US ont repris le chemin de la baisse après la clôture dans le sillage des résultats décevants d'Amazon et Alphabet.



Dans ce contexte de fébrilité persistante, les opérateurs espèrent être rassurés cet après-midi par les premiers chiffres de la croissance américaine pour le troisième trimestre.



Le consensus attend une hausse vigoureuse du PIB sur la période juillet-septembre, de l'ordre de 3%, témoignant de la vitalité de l'activité économique aux Etats-Unis.



Autre rendez-vous important, c'est aujourd'hui que Standard & Poor's devrait rendre sa décision sur la note attribuée à la dette de l'Italie, au moment où le projet budgétaire de Rome fait grincer des dents du côté de Bruxelles.



'Il est probable que S&P revoie à la baisse sa perspective sur la note de l'Italie à 'négative', mais sa notation devrait rester inchangée', rassure un trader.



