CAC 40 : vers un début de séance relativement prudent

17/01/2019 | 08:42

Après avoir doucement repris le chemin de la hausse la veille (+0,5%), la Bourse de Paris devrait repartir à la baisse jeudi matin, alors que la progression de Wall Street a laissé les investisseurs sur leur faim hier soir.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - cède 23,5 points à 4787 points, annonçant un début de séance relativement prudent.



New York a terminé dans le vert mercredi, mais cette séance laissera forcément un goût amer car la moitié des gains des indices ont fondu en fin de journée.



Au coup de cloche final, le Dow Jones gagnait encore 1%, mais le Nasdaq n'affichait plus qu'une progression de 0,1%.



'Le moral des investisseurs a été quelque peu soutenu par une entame de saison des résultats meilleure que prévu et les solides performances de Bank of America et Goldman Sachs', explique Danske Bank.



'Ces bonnes surprise, conjuguées aux signaux rassurants envoyés par la BCE et la Fed, entretiennent le rally de soulagement qui s'est mis en place depuis le début de l'année, d'autant que la correction du mois de décembre - liée aux craintes récessionnistes - semble désormais exagérée', ajoute la banque danoise.



Changement d'humeur dans la nuit, puisque les places boursières asiatiques évoluent majoritairement dans le rouge, avec des contrats futurs sur les marchés américains qui pointent également en territoire négatif.



L'agenda économique du jour comprend de nouveau la publication de nombreuses statistiques aux Etats-Unis, dont les permis de construire, les inscriptions aux allocations chômage et l'indice de la Fed de Philadelphie.



Figurent également au calendrier les résultats trimestriels de Morgan Stanley avant la parution, dans la nuit, des comptes du géant de la vidéo en ligne Netflix.



