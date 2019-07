CAC 40 : vers un début de semaine prudent en attendant la Fed

29/07/2019 | 08:24

La Bourse de Paris devrait débuter en léger repli lundi dans l'attente de savoir ce que le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) décidera en milieu de semaine.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - recule de 0,3% à 5590,5 points, annonçant un début de semaine plutôt prudent.



La Fed déterminera mercredi si une baisse des taux 'préventive' est nécessaire afin d'éviter que l'économie américaine retombe en récession ou que la guerre commerciale avec la Chine n'affecte trop la croissance.



La banque centrale annoncera sa décision mercredi à 20h00 à l'issue d'une réunion de deux jours de son comité stratégique.



'Le changement de tactique de la Fed a son importance pour les investisseurs', rappelle Jim Tierney, le directeur des investissements chez Alliance Bernstein.



'Maintenant que la plupart des grandes banques centrales relâchent également leur politique monétaire, les conditions deviennent plus porteuses pour les actions', souligne le stratège.



Portés par la perspective d'une baisse de taux mercredi - qui serait la première depuis la crise financière de 2008 - les marchés d'actions américains ont établi de nouveaux plus hauts vendredi.



Le S&P 500 a fini en hausse de 0,5% et inscrit un nouveau record absolu à 3028Pts, tandis que le Nasdaq engrangeait 1,1%, soit 2,3% en gains hebdomadaires, avec un nouveau zénith à la clé (8339,6 points).



'La principale inquiétude concerne maintenant les résultats des entreprises', fait valoir Jim Tierney, chez Alliance Bernstein, qui rappelle que la croissance des bénéfices est devenue 'une denrée rare'.



A ce titre, de nombreux poids lourds de la cote, dont Apple, Airbus, BNP Paribas, BP, GE, ou encore ExxonMobil ont prévu de publier leurs résultats cette semaine.



