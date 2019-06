CAC 40 : vers un début de semaine sans éclat

24/06/2019 | 08:25

Après avoir repris près de 3% la semaine passée, la Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note plus prudente lundi matin, les derniers développements économiques ne suffisant pas à insuffler un nouvel élan au marché.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - abandonne 7,5 points à 5513,5 points, annonçant un léger reflux en début de séance.



Wall Street avait consolidé marginalement vendredi (-0,1%), mais l'indice S&P 500 reste malgré tout bien parti pour valider son meilleur mois de juin depuis les années 1950.



Alors que les perspectives macro-économiques s'assombrissent - comme l'illustre le récent repli de l'indice d'activité PMI aux Etats-Unis - les opérateurs apprécient toujours autant le ton accommodant adopté par la Fed.



Le discours de la Réserve fédérale pourrait même s'adoucir davantage cette semaine si le sommet du G20 - qui s'ouvrira ce vendredi à Osaka - ne devait pas réserver de bonnes surprises.



Les investisseurs n'attendent pas d'annonces majeures à l'issue de la réunion, mais certains stratèges n'écartent pas un rapprochement entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping sur les questions commerciales.



Pour le reste, cette nouvelle semaine s'annonce plutôt calme, tout du moins sur le front des indicateurs économiques, le principal rendez-vous demeurant la publication - vendredi - des derniers chiffres de l'inflation en zone euro.



La parution aujourd'hui de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne sera également riche en enseignements.



Seul bémol, l'optimisme entourant les politiques monétaires des grandes banques centrales pourrait être émoussé par la multiplication de 'profit warnings' à l'approche de la fin du deuxième trimestre.



Ce week-end, le géant automobile allemand Daimler a ainsi été contraint d'abaisser une nouvelle fois ses projections financières pour l'ensemble de l'exercice 2019.



Les analystes techniques estiment toutefois que la dynamique du CAC 40 reste positive tant que l'indice parvient à se maintenir dans la zone des 5530 points, ce qui ouvre selon eux la voie à un possible retour vers le plus haut annuel des 5600 points.



