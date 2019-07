CAC 40 : vers un léger redressement en attendant la Fed

31/07/2019 | 08:29

La Bourse de Paris devrait légèrement rebondir mercredi matin, à quelques heures de l'annonce probable par la Réserve fédérale américaine de la première baisse de ses taux directeurs en plus de dix ans.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison août - avance de 0,4% à 5532,5 points, annonçant un petit redressement après la rupture baissière de la veille.



La Fed annoncera le résultat de sa réunion de politique monétaire à 20h00 (heure de Paris) dans un communiqué qui sera suivi d'une conférence de presse de son président Jerome Powell.



Il s'agirait de sa première baisse de taux depuis la crise financière de 2008.



Les investisseurs ont désormais totalement intégré le scénario d'une baisse de taux et la banque centrale américaine devra également annoncer qu'elle continuera à réduire ses taux pour rassurer le marché.



'Nous pensons toujours que la Fed abaissera encore par deux fois ses taux cet automne (septembre et décembre)', indiquent ainsi les équipes de Danske Bank.



En attendant, les investisseurs ont pu trouver quelques motifs de réjouissance dans les résultats d'Apple, publiés hier soir.



Le géant technologique californien a battu le consensus en annonçant un BPA de 2,18 dollars contre 2,10 anticipé, avec un chiffre d'affaire également meilleur que prévu puisqu'il ressort à 53,8 milliards de dollars contre 53,4 milliards attendus, même si les ventes d'iPhones ont un peu déçu.



Le titre Apple prenait malgré tout plus de 4% en transactions électroniques après-Bourse dans le sillage de la publication.



En décrochant de 1,6% à 5511 points hier, le marché parisien avait réussi à préserver in-extremis le seuil des 5500 points, mais également confirmé l'enfoncement de la base du corridor allant de 5.550/5.620 points, dans lequel il évoluait depuis plus d'un mois.



Si la marge de sécurité du CAC 40 semble s'être amenuisée de façon spectaculaire, l'indice peut encore tenter d'endiguer son repli, voire de remonter la pente et de rattraper son retard sur Wall Street, un scénario qui pourrait éventuellement le porter en direction des 5700 points.



