CAC 40 : vers un petit rebond avant le PIB américain

26/07/2019 | 08:26

Après son retournement à la baisse de la veille, la Bourse de Paris se prépare à un léger rebond vendredi, dans un marché où la prudence devrait toutefois l'emporter avant la publication du PIB américain.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - avance de 0,3% à 5590,5 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Les derniers chiffres de la croissance aux Etats-Unis seront communiqués à 14h30.



Les économistes prévoient un ralentissement à +1,8% de la progression du PIB américain au deuxième trimestre, après une hausse de l'activité de 3,1% sur les trois premiers mois de l'année.



'Il faut quand même souligner que les indicateurs économiques américains ont eu plutôt tendance à surprendre positivement ces dernières semaines, notamment sur les fronts de l'emploi et de la consommation', rappelle un analyste.



La saison des résultats devrait également continuer d'orienter la tendance, les investisseurs semblant rassurés par les comptes d'Alphabet et Amazon, dévoilés dans la soirée d'hier.



McDonald's publiera ses performances financières à la mi-journée, tandis que plusieurs ténors européens dont Eni, Nestlé et Vodafone doivent également faire part de leurs états financiers ce matin.



Reste que le renversement de tendance de jeudi (-0,5%) a pris beaucoup d'opérateurs à contrepied, au moment où le marché parisien semblait sur le point de dépasser le cap des 5620 points.



Au final, le CAC est donc resté prisonnier pour la 19ème séance consécutive de la fourchette allant de 5550 points à 5620 points, avec une tendance qui demeure toujours aussi illisible.



Les équipes de Cholet Dupont estiment toutefois que le retour de l'indice vedette sous les 5610 points milite pour de nouveaux dégagements, voire pour une possible rechute en direction des 5567 points.



