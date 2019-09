CAC 40 : vers un petit rebond en attendant l'Ifo

24/09/2019 | 08:42

La Bourse de Paris devrait rebondir mardi même si l'indice Ifo - qui sera publié dans la matinée - pourrait confirmer la perspective d'une rechute en récession de l'économie européenne.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - reprend 12,5 points à 5634,5 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Plombées par les derniers indices d'activité PMI, les places du Vieux Continent avaient toutes corrigé lundi après avoir battu des records annuels et historiques vendredi.



'L'évolution des différentes variables de l'enquête semble annoncer une contraction de l'économie de la zone euro au cours des prochains mois', a ainsi prévenu Chris Williamson, l'économiste d'IHS Markit en charge de l'enquête.



L'attention des investisseurs va donc se concentrer sur les statistiques de la semaine pour se faire une idée de l'état de la conjoncture en Europe.



Les intervenants de marché attendent donc avec impatience la publication du seul indicateur macro-économique du jour de ce côté de l'Atlantique, l'indice du climat des affaires de l'institut d'études économiques Ifo.



'L'indice - dans sa composante actuelle comme dans sa situation future - glisse sur une pente descendante depuis 12 mois et il sera intéressant de savoir s'il va suivre le rebond des perspectives apparu dans l'indice ZEW la semaine passée ou s'il va s'inscrire dans le sillage des faibles PMI parus hier', souligne Danske Bank.



Graphiquement, le CAC a amorcé un mouvement de consolidation qui pourrait finir par remettre en question sa dynamique haussière de court terme, estiment les spécialistes.



'On pourra s'attendre à une poursuite du mouvement en direction des 5590 points dans un premier temps voire 5560/5535 points par extension, préviennent notamment les équipes de Cholet Dupont.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.