CAC 40 : vers une activité limitée avant Noël

24/12/2018 | 08:24

Après trois semaines particulièrement éprouvantes, la Bourse de Paris va peut-être avoir l'occasion de souffler un peu ce lundi, à l'occasion d'une séance écourtée qui sera suivie par la longue trêve de Noël.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison janvier désormais - cède 40 points à 4651,5 points, laissant augurer d'un début de journée sur la défensive.



'Avec la période des fêtes de fin d'année, le nombre de catalyseurs s'annonce limité', préviennent les équipes de Danske Bank.



'Il ne faut pas attendre beaucoup de nouveaux développements sur le front du Brexit ou de la guerre commerciale sino-américaine d'ici à la fin de l'année', indique la banque danoise.



Le volume de transactions devrait effectivement rester atone avec une clôture prévue à 14h00 à Paris comme sur les autres places d'Euronext. Le marché ne rouvrira pas avant jeudi.



La Bourse de New York ne rouvrira également que pour une demi-séance ce lundi.



Vendredi, Wall Street avait terminé en forte baisse, affectée par la perspective de voir l'administration fédérale paralysée du fait de l'opposition entre Donald Trump et les parlementaires démocrates sur le financement du projet de mur avec le Mexique.



Sans grande surprise, cette menace d'un 'shutdown' s'est matérialisée pendant le week-end.



Pour qu'un véritable sursaut soit validé à court terme, le marché parisien devra donc successivement repasser les paliers des 4740 points, puis 4760 points, avant un possible retour dans la zone des 4900 points.



Faute de quoi, la correction pourrait bien se prolonger en direction des 4500 points, le plancher de la fin octobre 2016, avertissent les chartistes.



