CAC 40 : vers une entame prudente du mois de novembre

01/11/2018 | 08:24

Après une dégringolade de 7,5% au mois d'octobre, la Bourse de Paris est attendue dans le rouge jeudi à l'ouverture de sa première séance de novembre, dans un marché qui s'annonce peu actif en cette journée fériée de la Toussaint.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - cède 25,5 points à 5064,5 points, annonçant une pause après le spectaculaire redressement de la veille.



Hier, le marché parisien s'était adjugé 2,3% et s'était même hissé au-delà des 5100 points, signant l'une de ses plus fortes hausses de l'année à l'occasion.



Wall Street a réussi aussi à aligner une seconde séance de rebond consécutif, ce qui ne s'était plus produit depuis le tout début du mois d'octobre. Au terme des échanges, le Dow Jones gagnait 1% et le S&P 500 1,1%.



Une certaine prudence pourrait néanmoins s'imposer aujourd'hui en Europe à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.



Les marchés n'anticipent aucune modification de taux, mais surveilleront avec attention les déclarations de son président Mark Carney, lors de la conférence qui suivra la réunion, en particulier en ce qui concerne l'inflation et le Brexit.



Sur ce sujet, le ministre britannique chargé du Brexit, Dominic Raab, a indiqué hier qu'un accord avec l'Union Européenne pouvait être envisagé dès le 21 novembre et qu'il permettrait sans doute aux banques britanniques de conserver un accès au marché unique.



Figurent également au calendrier, aujourd'hui aux Etats-Unis, les chiffres hebdomadaires des inscriptions aux allocations chômage, ceux de la productivité, ainsi que l'ISM manufacturier pour le mois d'octobre.



Les échanges devraient rester peu animés en raison du 'pont' de la Toussaint. Plusieurs marchés boursiers européens, dont l'Autriche, resteront d'ailleurs fermés aujourd'hui.



