CAC 40 : vers une nouvelle séance de stagnation ?

26/06/2019 | 11:01

Après avoir enchaîné trois séances de stagnation, la Bourse de Paris ne semble pas décidée à retrouver un peu de dynamisme.



Ainsi, peu avant 10h45, le CAC 40 recule de -0,1%. Il s'affiche à 5.513 points, sans avoir, semble-t-il, de bonnes raisons d'aller de l'avant.



“Bloqué dans un canal de neutralité entre 5510 et 5535 points, l'indice CAC 40 ne parvient pas à s'extirper de ce range, la résistance majeure des 5555 points agissant toujours comme un véritable refouloir. Dans ce contexte cette phase de congestion vient fragiliser techniquement la séquence haussière. Le support intermédiaire des 5510 points reste très fragile. L'indice CAC 40 se doit de sortir rapidement de ce corridor pour espérer retrouver une vraie tendance de fond positive et renouer avec les plus hauts annuels à 5610 points”, commentent les équipes de Kiplink.



Rappelons que la Bourse de New York a perdu plus de 1% en moyenne mardi soir, les investisseurs ayant fini par succomber à deux statistiques économiques particulièrement décevantes. Les opérateurs avaient dans un premier temps résisté à une interprétation trop noire de ces chiffres, considérant que ce témoignage du ralentissement de l'activité devrait amener la Fed à se montrer plus accommodante.



Du côté des statistiques, ce sont les derniers chiffres des commandes de biens durables aux Etats-Unis qui retiendront l'attention des investisseurs.



Par ailleurs, ils ont appris qu'en juin 2019, la confiance des ménages dans la situation économique en France s'accroît pour le sixième mois consécutif, au vu de l'indicateur synthétique qui gagne deux points à 101, et dépasse sa moyenne de longue période (100) pour la première fois depuis avril 2018.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,1358 dollar (-0,1%). Le Brent, pour sa part, est à 65,84 dollars (stable).



Dans l'actualité des valeurs, on retiendra notamment que selon les Echos, le président de Renault, Jean-Dominique Senard, a déclaré en marge de l'assemblée générale de Nissan que le projet de rapprochement entre le groupe français et l'italien Fiat Chrysler Automobiles (FCA) était 'à l'arrêt', ce qu'il assure regretter.



Le chimiste Arkema annonce ce matin son entrée au capital de la start-up américaine Carbon via un investissement de 20 millions de dollars. Carbon est présenté comme le 'leader mondial de la fabrication numérique'. Arkema est entré à son capital via sa filiale Sartomer, spécialisée notamment dans les résines pour l'impression 3D, qui travaille avec Carbon depuis 2013.







