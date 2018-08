CAC 40 : vers une nouvelle tentative de rebond à l'ouverture

16/08/2018 | 08:25

La Bourse de Paris devrait débuter en légère hausse jeudi matin, après quatre séances de baisse, dans l'espoir que les indicateurs économiques américains qui seront publiés dans l'après-midi réservent quelques bonnes surprises.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - gagne 19 points à 5324 points, annonçant un rebond à l'ouverture.



Rattrapé par la crise turque, le marché parisien avait décroché de plus de 1,8% mercredi pour clôturer à 5305,2 points.



Pour les analystes techniques, l'enfoncement successif des 5375, 5345, et 5325 points reste toutefois annonciateur de nouveaux dégagements.



'On peut même commencer à envisager un retour dans la zone des 5200 points, dont la cassure entraînerait à son tour une plus ample correction', avertit un trader.



L'indice des pays émergents 'MSCI Emerging Markets', très suivi par les gestionnaires d'actifs, a lui même perdu plus de 1,8% mercredi, pour entrer officiellement en territoire de correction ('bear market').



'On assiste à un mélange toxique entre tempête sur le marché des changes, décrochage des matières premières et résultats décevants, à commencer par ceux dévoilés hier par le géant technologique chinois Tencent', souligne un professionnel.



Si la monnaie turque remonte un peu après sa spectaculaire dégringolade des derniers jours - cotant 5,89 face au dollar ce matin contre 6,85 il y a deux jours - cela n'a pas totalement rassuré Wall Street hier.



Plombée par la chute des prix du pétrole, la Bourse de New York avait lâché plus de 0,5% mercredi.



Le baril de brut léger américain se reprend à peine ce matin. Il affiche actuellement une petite progression de 0,2% à 65,2 dollars.



Plusieurs statistiques de premier plan figurent à l'agenda aujourd'hui aux Etats-Unis, dont les derniers chiffres de l'immobilier, l'indice de la Fed de Philadelphie et les traditionnelles inscriptions aux allocations chômage.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.