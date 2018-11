CAC 40 : vers une ouverture sans grand changement

23/11/2018 | 08:33

La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement vendredi matin, le marché manquant d'orientation après la fermeture de Wall Street hier et en attendant la publication des derniers indices d'activité PMI pour l'Europe.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - cède un petit point à 4922 points, annonçant une ouverture autour de l'équilibre.



'Le moral des investisseurs reste fragile du fait des inquiétudes entourant le déclenchement d'une guerre commerciale au niveau mondial et de la dynamique macroéconomique actuelle', rappelle Danske Bank.



En Asie, Tokyo a réussi à reprendre un peu de terrain vendredi, mais la place de Hong Kong est repartie à la baisse, bouclant une troisième semaine consécutive de repli.



A Wall Street, les marchés d'actions américains ne rouvriront aujourd'hui que pour une demi-séance au lendemain de Thanksgiving et les premières indications de préouverture laissent pour l'instant augurer d'un nouveau repli.



Les investisseurs seront particulièrement attentifs aux tendances de consommation fournies ce vendredi par les distributeurs à l'occasion de 'Black Friday', grand-messe qui marque le coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année.



Dans ces conditions, les opérateurs espèrent pouvoir se rassurer avec la livraison des derniers indices d'activité PMI européens, qui n'avaient guère impressionné au mois d'octobre.



Autre motif de prudence, le baril de pétrole - très suivi depuis quelques semaines - repart à la baisse ce matin et cède 2,4% à 53,3 dollars.



Certes, le marché parisien semble réussir à préserver le palier des 4900 points depuis le 26 octobre, mais la cassure des 4980 points pourrait laisser présager un repli plus appuyé en direction des 4750 points (plancher de fin septembre 2017), voire des 4640 ('gap' de la fin 2016), préviennent d'ores et déjà les chartistes.



