CAC 40 : vers une ouverture sans grand relief

Le marché parisien devrait de nouveau reculer mardi en début de séance avant la publication d'indicateurs clé sur la conjoncture et après ses contre-performances des derniers jours.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - recule d'environ 0,1% à 5307,5 points, annonçant un début de séance sans relief.



L'indice parisien vient d'aligner deux séances consécutives de baisse, une série qui l'a contraint à abandonner près de 1,5% depuis jeudi soir.



'La conjugaison de l'escalade des tensions commerciales et de la remontée des inquiétudes autour de la croissance a constitué un double coup dur pour les marchés', admet un opérateur.



'Ce climat a généré un phénomène de retour vers les valeurs sûres qui pourrait bien se confirmer au vu des incertitudes actuelles', ajoute-t-il.



L'or semble confirmer en particulier son statut de valeur refuge, le prix de l'once ayant dépassé le seuil des 1500 dollars pour la première fois en six ans.



Pour Thomas Harr, le responsable de la recherche économique chez Danske Bank, le scénario d'une récession n'est pas encore d'actualité, même si les perspectives commencent à se détériorer.



'Je m'attend à ce que le cycle économique mondial s'infléchisse légèrement au cours des mois qui viennent', reconnaît l'économiste.



'J'estime qu'il existe un risque de récession mondiale de l'ordre de 30% pour les une ou deux prochaines années', ajoute-t-il.



L'indice ZEW reflétant le moral des investisseurs allemands - qui sera publié dans la matinée - devrait refléter la dégradation des perspectives économiques ainsi que le regain de tensions commerciales.



Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance aujourd'hui des prix à la consommation, qui devraient ressortir en hausse de 2,1% hors alimentation et énergie en juillet sur une base annualisée, un chiffre légèrement supérieur à l'objectif historique de 2% de la Fed.



