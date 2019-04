CAC 40 : vers une pause après la hausse de la veille

02/04/2019 | 08:31

Après avoir démarré le deuxième trimestre sur les chapeaux de roues, la Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement mardi matin, marquant une pause après sa hausse de la veille.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - grignote 4,5 points à 5403 points, annonçant une ouverture autour de l'équilibre.



Hier soir, le marché parisien avait terminé pratiquement au plus haut du jour, en hausse de 1% à 5405,5 points, une progression qui porte ses gains depuis le 1er janvier à plus de 14%.



A New York, les grands indices américains ont fini sur des scores allant de 1,2% à 1,3% lundi pour se rapprocher de plus en plus de leurs records absolus.



'L'optimisme autour de la croissance mondiale a été dopé hier par des PMI chinois meilleurs que prévu et un indice ISM américain à 55,3 points sur fond de composantes très solides des nouvelles commandes et de l'emploi', rappelle Danske Bank.



Les investisseurs espèrent maintenant que les chiffres des commandes de biens durables qui seront publiés aux Etats-Unis en début d'après-midi permettront de confirmer cette dynamique favorable.



'Il apparaît, cependant, que l'optimisme ayant trait à la croissance mondiale n'est pas encore apparent en zone euro', déplore Danske Bank.



Les intervenants en sauront, là encore, davantage dans la matinée avec la parution des derniers chiffres du chômage pour la zone euro et des prix à la production industrielle.



