CAC 40 : vers une petite tentative de redressement

15/08/2018 | 08:29

La Bourse de Paris devrait tenter de se redresser mercredi matin en attendant la publication de plusieurs indicateurs clés sur l'économie des Etats-Unis, même si les investisseurs devraient continuer de se montrer prudents.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - avance de six points à 5409 points, annonçant une modeste progression à l'ouverture.



Les chiffres de la productivité américaine, de l'indice Empire State de la Fed de New York, de la production industrielle et des stocks des entreprises paraîtront tous dans le courant de l'après-midi.



La statistique des ventes au détail, toujours très suivie par les marchés, devrait - elle - être dévoilée à 14h30.



'Elle devrait montrer que la consommation des ménages demeure la première source de croissance aux Etats-Unis', pronostiquent les équipes de Danske Bank.



Hier, Wall Street avait réussi à mettre fin à une série de quatre séances de baisse à la faveur de quelques rachats à bon compte et d'un léger reflux du risque turc.



'Nous pensons quand même qu'il est beaucoup trop tôt pour affirmer que la crise turque est terminée dans la mesure où le pays reste dans une position financière fragile et où les problèmes fondamentaux et diplomatiques n'ont toujours pas été résolus', souligne Danske Bank.



D'après les analystes techniques, tout sursaut haussier à Paris devra viser le seuil des 5450 points afin de pouvoir renouer avec une tendance haussière.



En cas d'échec, l'enfoncement du support des 5375 points constituerait un bien mauvais signal, synonyme de nouveaux dégagements, affirment-ils.



Les volumes s'annoncent cependant limités en ce jour férié de l'Assomption.



