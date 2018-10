CAC 40 : vers une poursuite de la décrue

23/10/2018 | 08:30

La Bourse de Paris devrait débuter en baisse mardi matin, poursuivant son repli des quatre dernières séances alors que la décrue de Wall Street fragilise la tendance.



Aux alentours de 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - décroche de 42,5 points à 5007,5 points.



Le Dow Jones a cédé 0,5% lundi, lesté par les valeurs bancaires et le secteur de l'énergie, dans le sillage du géant des services pétroliers Halliburton qui fait état d'un resserrement des budgets de ses clients.



Bon nombre de stratèges pointent la grande 'nervosité' des marchés depuis une dizaine de jours maintenant.



A la moindre alerte, les acheteurs se volatilisent et aucun opérateur ne semble décidé à prendre de risque avant la réunion de politique monétaire de la BCE ce jeudi, qui sera l'occasion pour Mario Draghi de faire le point sur la situation en Italie.



'Les hausses de taux aux Etats-Unis, le Brexit et les développements italiens ne sont que quelques-uns des facteurs qui rendent les investisseurs nerveux actuellement', détaillent les équipes de Commerzbank.



En dépit de cette accumulation d'incertitudes, la banque allemande estime que l'économie mondiale devrait malgré tout 'tenir le coup'.



'Nous pensons qu'un atterrissage brutal ('hard landing') aux Etats-Unis est peu probable compte tenu de l'absence de distorsions économiques évidentes', avance Commerzbank.



'La Chine souffre, elle, des conséquences de la guerre commerciale, mais devrait contrer ses effets avec sa politique monétaire accommodante', ajoute la banque germanique.



'Les marchés d'actions devraient donc mieux se porter à un horizon de six mois', conclut Commerzbank.



Les investisseurs attendent également la publication de trimestriels de première importance émanant des stars de la Silicon Valley. La journée de jeudi s'annonce notamment déterminante, avec les publications d'Amazon, Alphabet, ou encore Intel.



Sur le plan technique, le CAC menace d'enfoncer son plancher moyen terme, une perspective qui n'enchante guère les chartistes.



'La cassure du support long terme des 5050 points serait signe d'une nette accélération baissière,' préviennent d'emblée les analystes de Kiplink Finance.



'Cette dégradation entraînerait l'indice parisien bien en dessous des 5000 points, vers le support majeur long terme à 4950 points,' avertit la société de gestion parisienne.



