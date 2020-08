CAC 40 : vers une poursuite du rebond entamé la veille

25/08/2020 | 08:34

Après un gain de 2,3% hier, la Bourse de Paris devrait poursuivre sa progression mardi matin, portée par un regain d'optimisme concernant le dossier commercial opposant les Etats-Unis et la Chine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance septembre - grimpe de 24 points à 5027 points, annonçant une poursuite du spectaculaire rebond entamé la veille.



Le marché semble accueillir avec optimisme les derniers signes en date de progrès dans les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, qui ont fait état d'avancées dans leurs négociations.



Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a déclaré hier que les deux parties avaient accompli un certain nombre de progrès dans la mise en oeuvre de leur accord commercial dit de 'phase un'.



Pékin aurait notamment accepté certaines concessions visant à garantir la propriété intellectuelle des entreprises américaines et se serait engagé à accroître l'achat de produits américains.



Ces déclarations interviennent alors que l'Union européenne et les Etats-Unis avaient déjà officialisé hier un accord censé aboutir à la suppression de droits de douane sur certains produits américains, comme le homard.



En Europe, les investisseurs surveilleront avec attention la publication, dans le courant de la matinée, de l'indice allemand du climat des affaires Ifo.



Les intervenants suivent de près les indicateurs économiques depuis la fin des mesures de confinement, avec l'espoir que l'activité reparte rapidement à la hausse, sans marquer trop d'acoups.



Chez Oddo BFH, on estime toutefois que la crise liée au coronavirus a brutalement effacé environ 10% de l'activité économique mondiale.



'Perdre 10% de PIB mondial est un choc sans précédent', estime Bruno Cavalier, le chef économiste de la banque privée parisienne.



'Un fort rebond a eu lieu depuis, qui efface à peu près la moitié de cette perte, mais c'était la moitié la plus 'facile' à rattraper', rappelle-t-il.



Pour Bruno Cavalier, la poursuite de la reprise reste désormais conditionnée à la situation sanitaire, entre espoir de vaccins et risque de deuxième vague.



Aux Etats-Unis sont attendus, dans l'après-midi, les chiffres des ventes de logements neufs ainsi que l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



