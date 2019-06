CAC 40 : vers une progression modérée à l'ouverture

10/06/2019 | 08:39

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse, mais dans des volumes relativement limités, en ce lundi de Pentecôte, férié dans de nombreux pays d'Europe.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin juin - avance de 20 points à 5368 points, annonçant une progression modérée à l'ouverture.



Le marché parisien devrait surtout tenter de reprendre son souffle après avoir signé un gain de 1,6% vendredi, une performance qui lui a permis de s'adjuger plus de 3% sur la semaine écoulée.



Wall Street n'a pas été en reste, avec un bond hebdomadaire de 4,7%, de loin sa meilleure semaine de l'année 2019. En une semaine, New York a effacé les deux-tiers de ses pertes du mois de mai.



Les investisseurs semblent toujours aussi conquis par les propos de Jerome Powell, le patron de la Fed, qui a promis d'utiliser au besoin les instruments déjà testés lors de la crise de 2008 et ceux de Mario Draghi, qui affirme que la BCE ne s'interdit rien, pas même le recours aux négatifs.



Avec le biais accommodant affiché par les deux grandes banques centrales, c'est un véritable boulevard qui s'ouvre vers de l'argent gratuit pour une période 'très étendue'.



Les indications de politique monétaire vont cependant se faire plus rares dans les jours qui viennent, la Réserve fédérale étant entrée dans une période de silence ('blackout') en attendant la tenue de sa réunion de politique monétaire des 18 et 19 juin.



D'ici là, les investisseurs en apprendront peut-être davantage sur la volonté des Etats-Unis de régler son différend commercial avec la Chine, auquel s'ajoute désormais un bras de fer frontalier avec le Mexique.



'Tous ces aspects commencent à véritablement peser sur l'activité mondiale et pénalisent l'économie', regrette un analyste.



Dans l'immédiat, la sortie de l'indice CAC 40 par le haut de la zone des 5350 points a néanmoins le mérite de valider une poursuite durable de la phase haussière, estiment les chartistes.



La séance s'annonce en tout cas peu active en ce lundi de Pentecôte, bon nombre de marchés européens devant rester fermés aujourd'hui, Francfort en tête.



