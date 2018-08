CAC 40 : vers une quatrième séance de hausse consécutive ?

23/08/2018 | 11:05

Jusque-là, la semaine a été un sans-faute pour le CAC 40 : lundi, l'indice phare de la place de marché parisienne a terminé avec un +0,65% dans l'escarcelle, mardi, un +0,54%, et hier un +0,22%. Des évolutions positives qui ont validé un passage au-dessus des 5.400 points, que la Bourse de Paris tente de prolonger ce jeudi.



Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 reste dans le vert, avec +0,23%, à 5.433 points.



'Malgré [un] contexte de volume anémique, les indicateurs techniques se renforcent tout en restant fragiles. La zone des 5425/5450 points devrait servir de premier socle à une poursuite du mouvement haussier ayant pour cible les 5480 points', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Plusieurs indicateurs statistiques étaient au programme ce matin.



Ainsi, le climat conjoncturel dans l'industrie française s'améliore un peu en août, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne un point et retrouve son niveau de juin. À 110, il est bien au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Se redressant de 54,4 en juillet à 55,1 en août, l'indice flash composite IHS Markit de l'activité globale en France atteint un plus haut de quatre mois et traduit une accélération de la croissance dans le secteur privé sur le mois en cours.



Enfin, selon son estimation flash, l'indice PMI IHS Markit composite pour l'Eurozone se redresse de 54,3 en juillet à 54,4 en août, signalant ainsi une très légère accélération de la croissance de l'activité globale au cours du mois.



Cet après-midi, place aux données américaines, avec comme tous les jeudis les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que les ventes de logements neufs.



La séance sera également marquée par l'ouverture de la traditionnelle réunion de fin d'été de Jackson Hole, qui réunit les principaux banquiers centraux dans le Wyoming.



Le programme du symposium sera dévoilé dans la journée.



En attendant, sur le marché des changes, l'euro perd du terrain (-0,25%) : la monnaie unique européenne s'échange contre 1,1567 dollar. Le Brent est à 74,34 dollars (-0,8%).



Sur le front des valeurs, JCDecaux informe que l'ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) a décidé d'autoriser son projet d'acquisition d'APN Outdoor. Il est désormais prévu que l'opération soit finalisée avant la fin de l'année 2018. Le titre gagne +0,5% ce matin.



Celyad (+3%) dit avoir achevé le premier semestre 2018 avec une trésorerie 'confortable', qui devrait lui permettre de soutenir ses dépenses jusqu'à mi-2020.



La biotech de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T a en effet fait état ce jeudi matin d'un niveau de trésorerie et de placements à court terme de 63 millions d'euros en date du 30 juin dernier, contre 68,8 millions d'euros un an plus tôt.





