CAC 40 : vers une rentrée en douceur

03/09/2018 | 08:29

Après son brusque décrochage de vendredi, la Bourse de Paris est attendue en légère baisse lundi à l'ouverture d'une séance qui s'annonce calme en raison de la fermeture de Wall Street pour cause de Labor Day.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - recule de 12 points à 5393,5 points, annonçant un début de séance en repli modéré.



Le marché parisien pourrait notamment accuser le coup après la décision, annoncée vendredi soir, de Fitch Ratings d'abaisser la perspective attachée à la note 'BBB' de l'Italie.



L'agence de notation justifie cette dégradation par le relâchement budgétaire actuellement prôné par Rome, qui rend selon elle particulièrement fragile la situation financière du pays.



La géopolitique pourrait, d'une manière plus générale, peser sur la tendance, préviennent les analystes.



'Le face-à-face russo-américain sur la Syrie monte en intensité et pourrait bien faire l'actualité dans les jours qui viennent, ce qui pourrait peser sur les cours du pétrole et les marchés', avertit Danske Bank.



'Les craintes liées au protectionnisme vont finir par rattraper les marchés à un moment ou l'autre', préviennent par ailleurs les équipes de Capital Economics à Londres.



Vendredi, les opérateurs ne s'étaient pas trop alarmés des nouvelles menaces de Donald Trump à l'encontre de la Chine, ni de son coup de bluff concernant sa volonté de quitter l'OMC.



Le Dow Jones avait fini en léger repli, mais le Nasdaq parvenait à gagner 0,3% et signait, avec un gain mensuel de 5,7%, son meilleur mois d'août au 21ème siècle.



Quelques indicateurs importants, dont les ISM, seront publiés dans les prochains jours, mais le point d'orgue de la semaine sera la statistique de l'emploi d'août, vendredi, qui permettra d'affiner les pronostics concernant la Réserve fédérale.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.