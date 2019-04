CAC 40 : vers une reprise plutôt prudente

23/04/2019 | 08:37

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note stable mardi matin, après un week-end de quatre jours, dans un marché prudent au début d'une semaine qui s'annonce particulièrement active en termes de résultats.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - avance de deux petits points à 5521,5 points, annonçant une ouverture sans grand changement.



Les places européennes vont reprendre du service après le long week-end pascal dans un contexte de marché essentiellement marqué par la fermeté des cours des matières premières.



Si Wall Street a rouvert à petite allure hier, le secteur américain de l'énergie a lui signé la meilleure performance de la journée alors que Donald Trump a manifesté l'intention de réduire à zéro les exportations de pétrole iranien.



La séance a donc été caractérisée par une nouvelle flambée du pétrole et l'inscription de toute une série de nouveaux records annuels, le baril de WTI flirtant désormais avec les 66 dollars sur le NYMEX, un zénith depuis le 31 octobre 2018.



Les investisseurs pourraient néanmoins être tentés de limiter leurs initiatives alors que le rythme des publications de résultats va s'accélérer au cours de la semaine à venir.



La déferlante des comptes trimestriels va reprendre dès ce mardi avec les chiffres de Twitter, Coca-Cola et Procter & Gamble. Environ un tiers des sociétés du S&P 500 vont dévoiler leurs performances d'ici vendredi.



Pour mémoire, le marché semble avoir plutôt apprécié les publications jusqu'à présent.



Depuis le début de la saison des résultats, la proportion des sociétés du S&P 500 ayant fait mieux que prévu en termes de bénéfices a atteint 77%, contre 71% en moyenne au cours des trois dernières années, selon des données dévoilées par Credit Suisse.



Graphiquement, la dynamique reste haussière sur le marché parisien, ce qui devrait permettre un test rapide de la zone de résistance majeure des 5600 points, d'après les analystes techniques.



