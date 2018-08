CAC 40 : vers une séance de nouveau très calme

21/08/2018 | 08:25

La Bourse de Paris devrait connaître une nouvelle séance calme mardi en l'absence de tout indicateur économique important et de publications de résultats.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - se replie de 3,5 points à 5373,5 points, annonçant un début de journée sans direction claire.



Hier, le marché parisien avait réussi à débuter la semaine sur une note positive, prenant 0,6% à 5379 points, dans un volume d'échanges toutefois dérisoire de l'ordre de 775 million d'euros.



Certains analystes techniques y voient malgré tout les prémisses d'un premier mouvement de fond potentiellement 'solide et durable'.



'Techniquement, le passage des 5375 points devrait servir de base à une extension haussière permettant à l'indice CAC 40 de renouer rapidement avec le niveau supérieur des 5425/5450 points,' assure Kiplink Finance.



Les volumes d'activité devraient néanmoins rester réduits en cette période de trêve estivale.



'Le marché continue de se concentrer sur la Turquie et les développements dans les pays émergents', commentent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Mais les premiers éléments à se mettre sous la dent d'un point de vue macroéconomiques n'arriveront pas avant demain pour les minutes de la Fed et jeudi pour ce qui concerne les PIM européens', souligne la banque danoise.



Bonne nouvelle, Wall Street a fini en hausse lundi soir, portée à la fois par le redressement des cours des matières premières et une activité soutenue sur le front des fusions-acquisitions (M&A).



Donald Trump a néanmoins jeté un nouveau pavé dans la marre dans la soirée d'hier en accusant Jerome Powell, le nouveau président de la Fed, ne pas lui apporter les flots 'd'argent pas cher' promis au moment de sa nomination.



