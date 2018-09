CAC 40 : veut croire au rebond avant les indicateurs US

14/09/2018 | 11:00

La Bourse de Paris évolue dans le vert ce matin, dans l'attente d'une série d'indicateurs susceptibles d'en dire plus sur la santé de l'économie américaine, faisant croire en la possibilité d'un rebond au lendemain d'une rechute suprise.



Ainsi, peu avant 11 heures, l'indice CAC 40 progresse de 0,3% à 5.340 points.



'Sur un point de vue technique, la tendance de fond reste haussière, sans dégradation majeure des indicateurs, l'indice CAC 40 conserve tout son potentiel d'appréciation avec comme premier objectif moyen terme le niveau des 5385 points. Sur ce point intermédiaire, la configuration graphique reste également positive', estime Kiplink.



La séance sera animée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis, avec en particulier les chiffres des ventes au détail, de la production industrielle et de la confiance des consommateurs américains au cours de l'après-midi.



Ces statistiques devraient permettre d'en savoir davantage sur la forme supposée étincelante de l'économie américaine, voire d'alimenter le débat constant sur le calendrier de la remontée des taux directeurs de la Réserve fédérale.



'La séance se focalisera essentiellement sur trois indicateurs : les ventes au détail et la production industrielle pour le mois d'août ainsi que l'indice de confiance de l'université du Michigan. Les ventes au détail devraient afficher une solide performance de +0,4% et rester bien orientée à moyen terme (...). La production industrielle devrait être soutenue par le secteur manufacturier, en particulier automobile, avec un chiffre attendu par le marché à +0,3%. Enfin, l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour septembre (estimation préliminaire) est prévu en hausse par rapport à août à 96,8. Il sera surtout intéressant de noter l'important différentiel entre le sentiment des consommateurs (très bien orienté) et les attentes des consommateurs (qui restent très ternes). Ce différentiel est un élément', note ce matin Saxo Banque.



Du côté des changes, l'euro est en légère hausse. La monnaie unique européenne s'affiche à 1,1703 dollar (+0,1%). Le Brent est stable, à 78,36 dollars.



Du côté des valeurs, à l'issue de sa revue annuelle des indices de la famille CAC, Euronext annonce l'inclusion de l'éditeur de logiciels Dassault Systèmes (+0,4%) à son indice phare CAC40, au détriment du chimiste belge Solvay (+0,3%), et ce à partir du 24 septembre.



TF1 (+1,2%) annonce la signature d'un nouvel accord avec le SATEV, le SPECT, le SPFA, le SPI et l'USPA, modifiant celui signé le 24 mai 2016, pour accompagner les transformations de la filière audiovisuelle de la création française et l'évolution des usages. Avec cet avenant, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019 et s'appliquera pour trois ans, le groupe renouvelle son engagement en faveur de la création d'oeuvres patrimoniales à hauteur de 12,5% du chiffre d'affaires net pour une année supplémentaire.



Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Esker et relève légèrement son objectif de cours à 73 euros, à la suite d'une publication 'très solide, Esker ayant réalisé une très belle progression de sa rentabilité dans un environnement de changes défavorable'. Le titre avance de 2% à Paris.





