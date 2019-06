CAC10 : complètement figé vers 5.380, W-Street grimpe de +1%

10/06/2019 | 16:44

La Bourse de Paris semble figée depuis 10H45 au sein d'un très étroit corridor 5.375/5.380 (soit une avance de +0,3%) et la réouverture très positive de Wall Street n'y change rien.

Il se peut que les scores aient été préprogrammés en ce lundi de Pentecôte, férié dans de nombreux pays d'Europe (Francfort par exemple est clos) et que le mot d'ordre soit de ne pas s'écarter des objectifs initiaux.



Il y avait en effet de quoi espérer mieux puisque le Dow Jones affiche +0,7% (vers 26.160), le S&P500 +0,8% (il tutoie 2.900) et le Nasdaq +1,5% (à 7.867).



L'Euro-Stoxx50 est tout aussi 'figé': il grappille +0,2% à 3.380, après un gain hebdo de +3%.



Wall Street reprend de l'avance sur les places européennes avec une hausse proche de +1% qui succède à un bond hebdomadaire de 4,7%, de loin sa meilleure semaine de l'année 2019. En une semaine, New York a effacé les deux-tiers de ses pertes du mois de mai.. et le S&P500 revient à 2% de son record absolu.



Les investisseurs saluent le report des sanctions contre le Mexique (Trump se vante d'avoir obtenu ce résultat en 48H) et sont invités à espérer une rencontre au sommet Trump-Xi-Jinping lors du 'G-20' par Steven Mnuchin, et il y a quelques minutes par Donald Trump lui même ('je crois que les chinois ont envie d'un accord parce que les tarifs douaniers leur font mal').



Les indications de politique monétaire vont se faire plus rares dans les jours qui viennent, la Réserve fédérale étant entrée dans une période de silence ('blackout') en attendant la tenue de sa réunion de politique monétaire des 18 et 19 juin.

Donald Trump a profité d'une interview en direct sur CNBC pour attaquer à nouveau la FED 'Qui a commis une erreur en montant ses taux', 'qui ne m'a pas écouté', 'qui a mis les USA dans une position de faibless'.



Côté chiffres, le Royaume Uni a subi en avril sa plus lourde contraction de l'activité (0,4%) tandis que la production industrielle a chuté de -2,7% (contre -0,7% attendu).

Sur le front des devises l'Euro fléchit légèrement vers 1,1310/$, le 'Brent' se tasse légèrement à 63,2$ à Londres.



Du coté des valeurs, plusieurs médias ont annoncé aujourd'hui que Renault (+2,5%) s'abstiendra de voter lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Nissan du 25 juin, en particulier en ce qui concerne les modifications proposées aux statuts de la société. Nissan a reçu une lettre de Renault indiquant son intention de s'abstenir de voter.



' Ces modifications permettront à la société de se doter de trois comités statutaires (nomination, rémunération et audit). La raison invoquée est que le point de vue de Renault concernant la sélection des membres du comité n'a pas été suffisamment pris en compte' indique Nissan dans son communiqué.



Air Liquide Chine annonce la signature d'un accord avec son client Fujian Shenyuan New Materials Co. Ltd, pour la cession de sa filiale Air Liquide Fuzhou Co. Ltd. Cette société détient et exploite un ensemble d'unités dédiées de gaz industriels situé à Fujian (dans le sud-est de la Chine).



Sanofi indique que les résultats de phase III de Soliqua montrent une baisse significative de la glycémie sanguine comparativement à des traitements par agoniste des récepteurs GLP-1.



Les patients passés sous Soliqua ont obtenu un taux de glycémie moyen inférieur au taux de 7 % recommandé par l'American Diabetes Association. Les résultats complets de phase III ont été présentés aux 79èmes sessions scientifiques de l'American Diabetes Association.



AXA a annoncé le succès d'une offre secondaire de 40 000 000 actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings, Inc. (EQH). Le produit net pour AXA, correspondant à la cession de 40 000 000 actions d'EQH dans le cadre de l'Offre, s'élevait à 834 millions de dollars américains, soit 739 millions d'euros.





