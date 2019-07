CAC40 : +0,5% à 5.580, va tenter de finir stable en 'hebdo'

12/07/2019 | 15:13

Paris tente un rebond après cinq séances de baisse d'affilée et un peu moins de 0,8% perdus.



Le CAC 40 avance de 0,5% vers 5.580 points, l'Euro Stoxx50 d'un peu moins de +0,2% à 3.500 'tout rond' (un seuil très psychologique).



Le Dow Jones qui a pulvérisé un nouveau record absolu au-delà des 27.000 points jeudi soir est attendu inchangé.



Les opérateurs sont vaguement inquiets d'un tweet acrimonieux de Donald Trump sur les relations commerciales des Etats-Unis et de la Chine.



'La Chine nous laisse tomber en n'achetant pas les produits de nos excellents agriculteurs, comme elle s'y était engagée. Espérons qu'elle se décide à le faire bientôt!'.



L'épisode des banques centrales désormais refermé, les marchés vont pouvoir se focaliser, à partir de la semaine prochaine, sur les premiers résultats des sociétés américaines.



Cette saison des résultats débute alors que Wall Street affiche des niveaux de valorisation élevés, mettent en garde les analystes.



'Avec des indicateurs techniques montrant un essoufflement du rally boursier en cours, et des valorisations devenues moins attrayantes, la saison des résultats du deuxième trimestre s'annonce, dans l'ensemble, comme une période plutôt négative', avertit Kyle Rodda, chez IG.



Le calendrier 'macro' comprenait des chiffres US avec les prix à la production qui ont augmenté de 0,1% en juin selon le Département du Travail.



Pékin a dévoilé ce matin de mauvais chiffres concernant ses exportations, en baisse de -1,3% par rapport à juin 2018, après un rebond de +1,1% au mois de mai.



Du coté des valeurs, Accor s'installe en tête du palmarès avec +4,9%, devant Faurecia (+4,7%) qui se redresse après une mauvaise semaine.

A l'inverse, Vallourec rechute de -3,7% sur la crainte d'une baisse des commandes de l'industrie pétrolière américaine.



Newen, filiale du groupe TF1, a réalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Reel One. Cette société est un acteur majeur de la production et de la distribution de fictions sur le marché nord-américain et international.



Le chiffre d'affaires consolidé de Beneteau s'élève à 929,9 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice 2018-2019, en croissance de 5% (3,8% à taux de change constant).





