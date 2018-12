CAC40 : 1 vrai rallye s'enclenche, WStreet en soutien à +1,5%

12/12/2018 | 16:39

La Bourse de Paris a retrouvé sa carburation habituelle des 10 derniers jours précédant Noël : c'est peut être le début du rallye, ou tout du moins cela y ressemble avec +2,3% sur le CAC40 après +1,4% la veille, et une surperformance assez nette par rapport à Francfort (+1,5%), Madrid (+1,3%) ou Londres (+1,3% également).



Une belle hausse qui permet à l'indice phare de déborder les 4.900 points, (à 4.917) dans l'espoir d'une reprise des pourparlers commerciaux sino-américains et d'un compromis à Bruxelles sur le projet de budget italien suite à la visite de Giuseppe Conte (alors que le déficit français va déraper de +0,5 à +0,6Ptde PIB, vers 3,5%).



Wall Street a très bien entamé cette séance : les 3 grands indices américains avancent de 1,5% à 1,8%, malgré une petite dégradation des T-Bonds (+2,5Pt à 2,905%).

Outre Manche, Theresa May va affronter dès ce soir un vote de défiance émanant de son propre parti: la 'City' semble indiquer par son flegme que cette motion de censure a peu de chances d'aboutir.

Si Theresa May survit politiquement au scrutin qui se tiendra ce soir, elle na pas encore gagné la partie en ce qui concerne l'adoption du traité sur le 'Brexit' qu'elle a négocié avec Bruxelles.



'Tant que le risque politique demeurera, le marché a de fortes chances de continuer d'évoluer dans un range. Le retour de la volatilité est une nouvelle donne à laquelle doivent s'habituer les investisseurs et les traders dans les salles de marché. Même si le risque géopolitique reste une préoccupation majeure, la bonne nouvelle c'est que depuis le début de l'année, l'incertitude a déjà été en grande partie reflétée dans les prix offerts par le marché, conduisant notamment à une baisse de la valorisation du marché américain', analysent les équipes de Kiplink.



Après la production industrielle pour octobre dans la zone euro en fin de matinée, les opérateurs ont pris connaissance de l'indice des prix à la consommation pour novembre aux Etats-Unis en début d'après-midi: le CPI a stagné en rythme séquentiel le mois dernier, et l'inflation sous-jacente 'core' est ressortie à +0,2% en novembre, un chiffre là aussi en ligne avec le consensus.



En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à novembre 2017, l'indice des prix a augmenté de +2,2% contre +2,5% en octobre.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,135 dollar (+0,3%). Le Brent, pour sa part, avance de +1%, à 61 dollars, le 'WTI' de +0,8% à 52,1$.



Dans l'actualité des valeurs, Pernod Ricard grimpe de +5,3% vers un zénith annuel de 148E alors que fonds activiste américain Elliott a annoncé détenir plus de 2,5% des parts de la société française, dont il a critiqué la 'gouvernance d'entreprise inadaptée'.



Total (+1,7%) annonce la signature d'un accord avec la Mauritanie octroyant au groupe français deux nouveaux contrats d'exploration et de production portant sur les blocs C15 et C31, situés en eaux profondes au large du pays et d'une superficie de 14,175 km2.

Selon les termes des contrats, Total sera l'opérateur de ces deux blocs, avec une participation de 90% aux côtés de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier qui détiendra les 10% restants.



Alstom (+1,7%) et Siemens indiquent qu'ils vont soumettre ce 12 décembre une proposition portant sur un ensemble de remèdes à la Commission européenne en réponse aux griefs communiqués le 29 octobre concernant leur rapprochement.



'Les remèdes proposés portent principalement sur des activités de signalisation ainsi que des produits de matériels roulants et représentent environ 4% du chiffre d'affaires de l'entité combinée', précisent-ils.



Dans le cadre d'une note sectorielle pourtant prudente consacrée au secteur du luxe, Deutsche Bank a relevé son conseil sur l'action Kering de 'conserver' à l'achat. L'objectif de cours associé est ajusté de 500 à 510 euros, soit un potentiel de hausse d'une centaine d'euros.



Dans une note publiée ce matin, le bureau d'études Credit suisse maintient son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action Airbus, estimant que l'avionneur européen est bien parti pour atteindre son objectif de livraison en 2018. L'objectif de cours est également confirmé à 120 euros.



Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Dassault Systèmes avec un objectif de cours ajusté de 126 à 124 euros, au lendemain de l'annonce de l'acquisition d'IQMS qui 'n'est pas forcément celle espérée', mais dont le rationnel lui semble 'pertinent'.





