CAC40 : 11ème hausse en 12 séances, le 'GR' à près de 16.000

07/11/2019

La Bourse de Paris (+0,2%) poursuit son mouvement haussier quasi perpétuel avec une 5ème séance de hausse consécutive et 11 sur une série de 12.



Depuis le 2 octobre, le CAC40 engrange +9% par rapport à un plancher de 5.400.

Idem pour le CAC40'GR' qui pulvérise un 5ème record absolu à 15.985 et affiche maintenant +28,5% depuis le 1er janvier.



L'Euro-Stoxx50 grappille +0,3%, mais cela suffit pour valider les 3.700Pts, au plus haut depuis 2 ans.



'L'évolution des questions commerciales continue de soutenir l'appétit pour le risque, en vue de la signature de plus en plus probable d'un accord sino-américain de 'phase 1'', assure Kyle Rodda, analyste chez IG (les avis sur la date divergent largement puisque les anticipations vont du 16 novembre au 15 décembre).



Compte tenu du calendrier peu chargé de la journée, le point d'orgue de la séance fut la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, à 13h00: aucune annonce majeure n'était attendue malgré le chaos politique du moment.

La surprise provient du fait que 2 membres du conseil de la BoE se sont montrés 'dissidents' (en faveur du statu quo): ils se sont prononcés en faveur d'une baisse à 0,50% étant donné les signaux de ralentissement de la conjoncture mondiale.



Ce matin, la production industrielle de l'Allemagne a été annoncée en recul de 0,6% en septembre selon Destatis, après une hausse de 0,4% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +0,3% pour août).

Outre Atlantique, le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 211.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 219.000 la semaine précédente (chiffre révisé de 218.000).



Les analystes tablaient pour leur part sur 215.000 inscriptions.



La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle été calculée à 212.250, en hausse de 250 en une semaine.



Du côté des valeurs, parmi les nombreuses publications du jour, les opérateurs acclament les comptes annuels de Sodexo (+7,2%), mais sanctionnent les résultats à neuf mois d'Engie (-4%) et de Legrand (-2,4%



