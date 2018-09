CAC40 : 3ème séance de repli, le luxe & la 'tech' attaqués

05/09/2018 | 15:09

C'est la 3ème séance de repli sur une série de 4... et la clôture stable de lundi ne compte pas vraiment (Wall Street était clos).

Donc les séances de repli à -1,2% (ce mercredi) ou -1,3% s'enchaînent en Europe alors que les indices US ne bougent pas (-0,05% sur le Dow Jones mardi soir).

Le lourd repli du CAC 40 l'emmène désormais sous la barre symbolique des 5.300 points, vers 5.285/5.280.



L'Euro-Stoxx50, pas mieux loti lâche -1% et hors zone Euro, Londres limite la casse à -0,6%.



'Les sujets d'incertitude restent nombreux en cette rentrée, ce qui explique certainement la prudence des investisseurs. Outre la question de nouvelles mesures protectionnistes que pourraient annoncer les États-Unis à l'égard de la Chine, le ralentissement économique mondiale qui est désormais incontestable et le risque italien sont clairement sur les radars. (...) Enfin, les valeurs technologiques, qui ont été beaucoup chahutées cet été, seront sous le feu des projecteurs cette séance puisque les dirigeants de Twitter, Facebook et Google vont témoigner devant le Congrès américain sur le risque d'interférences russes dans le cadre des élections qui vont avoir lieu cet automne', retient ce matin Saxo Banque.



Du côté des statistiques, la matinée a été marquée par la publication de l'indice PMI composite de la zone euro et de l'indice PMI des services pour la France, tous les deux pour le mois d'août.



La zone euro a ainsi conservé un rythme de croissance très proche de celui du mois dernier, au vu de l'indice PMI final IHS Markit composite de l'activité globale qui s'inscrit à 54,5 en août (contre 54,3 en juillet), dépassant quelque peu son estimation flash.



L'expansion s'accélère légèrement tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services et affiche des rythmes similaires dans les deux secteurs. L'activité économique progresse dans l'ensemble de la zone euro, l'Irlande continuant de mener la croissance.



L'indice final IHS Markit de l'activité de services en France s'établit pour sa part à 55,4 en août, en hausse par rapport à juillet (54,9). De même, l'Indice final IHS Markit Composite de l'Activité Globale en France s'établit à 54.9, contre 54.4 en juillet.

Le PMI des services recule en Italie à 52,6 contre 54 en première estimation, il reste stable en Allemagne à 55.



Les données du mois d'août signalent ainsi une nouvelle hausse soutenue de l'activité dans le secteur des services français en août, même si le taux d'expansion reste inférieur à ceux du début de l'année.

Aux Etats Unis, la balance commerciale des États-Unis s'est creusé au mois à -50,1Mds$ au mois de juillet, à en croire le Département du Commerce, contre -45,7 milliards en juin (chiffre révisé de -46,3 milliards en estimation initiale).

Un peu plus tard dans la journée, ce sont les stocks de pétrole US qui seront publiés



En attendant, l'euro est légèrement dans le rouge (-0,1%), à 1,1570 dollar. Même évolution pour le Brent, qui s'affiche à 77,75 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, bioMérieux publie un résultat net des six premiers mois de 2018 en progression de 33% à 134 millions d'euros, et un résultat opérationnel courant contributif en hausse de 7,1% à 185 millions, soit une marge de 15,8% contre 15,2% sur la même période de 2017.



Au 30 juin 2018, le chiffre d'affaires du spécialiste du diagnostic in vitro a atteint 1,169 milliard d'euros, en progression de 3,1% en données publiées et en croissance de 10,4% à taux de change et périmètre constants.



BioMérieux s'affiche ainsi comme la plus forte hausse du SBF 120, gagnant près de 8,5%.



Marie Brizard, qui a annoncé hier soir revoir à la baisse ses perspectives d'EBITDA pour 2018, s'affiche en net recul : -10,3% à 11 heures.



GTT (Gaztransport & Technigaz) a annoncé avoir reçu une nouvelle notification de commande de la part d'un chantier coréen, portant sur la conception des cuves d'un nouveau méthanier d'une capacité de 174.000 m3, construit pour le compte d'un armateur européen. Le titre est bien orienté ce matin (+1,6%).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.