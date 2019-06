CAC40 : 4ème repli de -0,13% en 5 séances, PIB US inchangé

27/06/2019 | 15:10

Le CAC40 semble bien parti pour une 5ème séance de repli marginal, avec un 'tarif' identique à celui de vendredi dernier, puis lundi et mardi, soit -0,13% : au total, cela représente moins de 0,8% de perte par rapport à jeudi dernier (l'indice s'inscrit à 5.492).



Les autres places européennes reculent de -0,1% en moyenne, ce qui témoigne du sentiment que beaucoup de facteur positifs sont déjà 'dans les cours', y compris peut-être l'anticipation d'un accord sino-américain dès ce weekend, alors que l'été pourrait se dérouler sans que ce dossier avance: les chinois ont en effet du temps devant eux, Donald Trump à un calendrier électoral 'serré' à respecter (il lui faut des 'succès' sur le front des déficits commerciaux pour s'imposer dans les sondages).



'Des articles appelant à une trêve temporaire entre les Etats-Unis et la Chine répandent l'optimisme chez les opérateurs', explique ADS Securities, disant qu'il serait pour sa part plus prudent avant la réunion du G20.



La dernière estimation de la croissance du PIB américain pour le premier trimestre 2019 est ressortie conforme au consensus: le PIB a progressé de 3,1% en rythme annuel au premier trimestre 2019, selon la troisième estimation du Département du Commerce, chiffre confirmé par rapport à une deuxième estimation parue il y a un mois.



C'est juste un peu en-deçà du consensus qui tablait sur une légère révision à 3,2%.

Plus inquiétant d'un point de vue 'macro', mais qui penche pour une FED plus accommodante, l'indice de prix PCE n'a augmenté que de 0,5% au premier trimestre 2019, à comparer à une hausse de 1,5% au quatrième de 2018. Hors alimentation et énergie, ce taux chute de +1,8% à +1,2% d'un trimestre sur l'autre.

Il y a bel et bien 'désencrage' des anticipations inflationniste, avec une dynamique qui tend bien plus vers 1,00% d'inflation que vers l'objectif des 2,00% des principales banques centrales.



Le Département américain du Travail recensé 227.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un nombre en hausse de 10.000 par rapport à la précédente (chiffre révisé, +1.000 par rapport à ce qui avait été annoncé).

Les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient attendues à 220.000 en moyenne.

La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle été mesurée à 221.250, en hausse de 2.250 par rapport à la semaine précédente.



Sur le front des changes, c'est le calme plat sur l'Euro/Dollar à 1,1370, l'or retombe sous les 1.400$, le baril de 'Brent' consolide vers 66$ à Londres.

Côté titres, Natixis s'adjuge 2,5%, profitant du conseil d'achat (contre neutre précédemment) formulé ce matin par UBS, qui estime le titre de l'établissement financier excessivement sanctionné par l'affaire H2O.



Casino prend 0,8% après l'annonce d'un projet qui conduirait à simplifier la structure du groupe de distribution en Amérique Latine : il détiendrait seul 41,4% de GPA qui contrôlerait elle-même Exito et ses filiales en Uruguay et en Argentine.

Alstom ferme la marche avec -3%, Vivendi lanterne rouge du CAC40 avec -2,8%



