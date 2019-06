CAC40 : 4ème séance à -0,16%, net recul commandes aux USA

26/06/2019 | 16:05

Après avoir enchaîné trois séances de stagnation à -0,13%, voilà la Bourse de Paris buen partie pour aligner une 4ème.

Le CAC40 recule (-0,1% à 5.510) s'est pendant motré plus volatile que la veille avec une incursion en territoire positif ert une culmination vers 5.530.



L'indice demeure cependant “Bloqué dans un canal de neutralité entre 5510 et 5535 points, l'indice CAC 40 ne parvient pas à s'extirper de ce range, la résistance majeure des 5555 points agissant toujours comme un véritable refouloir. Dans ce contexte cette phase de congestion vient fragiliser techniquement la séquence haussière. Le support intermédiaire des 5510 points (testé cet après-midi) reste très fragile.

L'indice CAC 40 se doit de sortir rapidement de ce corridor pour espérer retrouver une vraie tendance de fond positive et renouer avec les plus hauts annuels à 5610 points”, commentent les équipes de Kiplink.



L'Euro-Stoxx50 comble son retard sur le CAC40 (depuis lundi) avec une hausse de +0,1% dans le sillage du Dow Jones qui gagne °0,4% tandis que le Nasdaq engrange +1% ('après -1,5% la veille, dans le sillage de Micron qui s'envole de +11%).



Rappelons que la Bourse de New York a perdu plus de 1% en moyenne mardi soir, suite à la publication de 2 statistiques économiques particulièrement décevantes.

Cela ne s'arrange pas avec les commandes de biens durables aux États-Unis au mois de mai : elles chutent de -2,8% (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de -2,1%).



Cette baisse est une surprise, puisque les économistes anticipaient en moyenne une stagnation de cet indicateur.



En excluant les équipements de transport, catégorie particulièrement volatile, le niveau des commandes a augmenté de +0,3%. Les économistes anticipaient pour leur part une très légère hausse (+0,1%).



Les chiffres sont plus réjouissants en Europe où la confiance des ménages dans la situation économique en France s'accroît pour le sixième mois consécutif, au vu de l'indicateur synthétique qui gagne deux points à 101, et dépasse sa moyenne de longue période (100) pour la première fois depuis avril 2018.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,136 dollar (-0,1%). Le Brent bondit de +1% vers 66,5E

Dans l'actualité des valeurs, on retiendra notamment que selon les Echos, le président de Renault, Jean-Dominique Senard, a déclaré en marge de l'assemblée générale de Nissan que le projet de rapprochement entre le groupe français et l'italien Fiat Chrysler Automobiles (FCA) était 'à l'arrêt', ce qu'il assure regretter.



Le chimiste Arkema annonce ce matin son entrée au capital de la start-up américaine Carbon via un investissement de 20 millions de dollars. Carbon est présenté comme le 'leader mondial de la fabrication numérique'. Arkema est entré à son capital via sa filiale Sartomer, spécialisée notamment dans les résines pour l'impression 3D, qui travaille avec Carbon depuis 2013.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.