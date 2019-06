CAC40 : 5 séances de repli effacées, gain annuel de +17,1%

28/06/2019 | 18:50

Le CAC40 (+0,83%) a bénéficié de l'activation d'un 'algo funiculaire' qui a permis d'effacer la totalité du terrain perdu au cours des 5 dernières séances (pas moins de 39 titres sur 40 ont fini en hausse).

Le CAC40 en termine à 5.539Pts, ce qui correspond à 5.700 (nouveau record) en rajoutant les coupons comme en témoigne la progression du CAC40 'GR' vers 15.000, soit +20,4% de performance depuis le 1er janvier.



A Wall Street, le 3 principaux indices finissent le semestre presque au plus haut absolu avec +0,4% sur le Nasdaq (il renoue avec les 8.000 et affiche +5,1% mensuel et +20,4% annuel), le Dow Jones prend +0,3% et engrange +14,5% annuel. Avec un peu plus de 5,1% en juin, le 'Dow' signe sa meilleure performance pour un mois de juin depuis 1938 !

Le S&P500 qui gagne 0,5% à 2.940 est en course pour sa meilleure clôture historique et c'est désormais acquis: c'est le meilleur mois de juin depuis 1955.



Un optimisme volontariste semble s'imposer en amont des résultats de la réunion du G20 au Japon, alors qu'une rencontre Trump-Xi-Jinping est programmée à 4h40 du matin la nuit prochaine à Osaka.

'La probabilité d'un cessez-le-feu sur les relations commerciales s'est accrue depuis que Trump s'est rapproché de son homologue chinois la semaine passée, mais sa menace d'augmenter les droits de douane reste malgré tout bien réelle', prévient Danske Bank.

Des officiels chinois ont répété que Pékin ne négociait pas sous la menace.



Le marché réagit peu en revanche à la parution de plusieurs données 'macro' aux Etats Unis: les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% en mai après une hausse de 0,6% en avril, selon le Département du Commerce, c'est un peu moins bien que la progression de 0,5% attendue.



De leur côté, les revenus des ménages aux Etats-Unis se sont accrus de 0,5% en mai, après un gain du même ordre en avril, et alors que le consensus ne visait qu'une augmentation de 0,3% pour le mois de mai.



En rythme annuel, la hausse de l'indice de prix PCE a décéléré de 0,1 point à +1,5%, mais s'est maintenue à +1,6% en donnée 'core' (en excluant les éléments traditionnellement volatiles que sont l'énergie et l'alimentation).



Sur le front des statistiques concernant l'Eurozone, les prix à la consommation en France accélérerent à +1,2% en juin après un ralentissement à +0,9% le mois précédent, selon l'estimation provisoire dévoilée par l'Insee.

Cela n'empêche pas nos OAT de se détendre et d'afficher un nouveau plancher historique avec -0,06% de rendement.

L'Euro grappille +0,10% à 1,1375/$, le pétrole pourrait finir la semaine au plus haut, le Brent prend 0,6% et se rapproche des 67$: il boucle son meilleur mois depuis janvier.

Bonne tenue de l'or avec +0,5% à 1.413$/Oz.



Du côté des valeurs, Alstom chute de -1% malgré la signature d'un contrat en consortium avec Bombardier, pour fournir 32 métros DT5 à Hamburger Hochbahn, la part d'Alstom dans ce contrat s'élevant à plus de 100 millions.

Casino lâche -5% alors que Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 21 juin, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Casino et ne plus détenir indirectement que 0,70% du capital et 0,53% des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Casino hors marché.



Orange reste stable après la cession de sa participation de 2,5% du capital dans BT Group pour un montant net de 486 millions de livres, environ 41 millions d'actions cédées ayant été rachetées par BT Group.



EuropaCorp gagne 0,3% (il déborde de justesse le seuil des 1,00E) après un retour à une marge opérationnelle positive à +28 millions d'euros sur 2018-19, un gain de 49 millions grâce au réalignement des productions sur la typologie de ses films à succès... et le prochain film de Luc Besson (écrit et produit par lui) sera à l'affiche la semaine prochaine.







