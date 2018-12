CAC40 : 5ème repli malgré rebond de +1% W-Street, baril 58,6$

18/12/2018 | 16:37

C'est à n'y rien comprendre: Wall Street s'accroche fermement à ses +1% de gains initiaux mais Paris décidément n'arrive pas à rebondir, c'est même tout l'inverse !



Après un retour à l'équilibre entre 11h30 et 13H, puis une dérive latérale autour d'un cours pivot de 4.790 (-0,2%) jusque vers 15H, le CAC40 s'enfonce de -0,5% vers 4.775 l'Eurostoxx de -0,3% vers 3.055.



C'est donc que le sursaut des principaux US n'est pas jugé convaincant : les opérateurs sont possiblement indisposés par le 3ème 'tweet' de la semaine de Donald Trump invitant la FED à 'lire le Wall Street Journal et la page des marchés' et à en finir dès demain avec son cycle de hausse des taux 'avant de commettre une nouvelle erreur funeste'.



Le CAC40 et l'Euro-Stoxx50 semblent bien partis pour aligner une 4ème journée dans le rouge, avec le sentiment qu'il sera difficile de repasser au-dessus de la barre symbolique des 4.800 points.



Ainsi, l'évolution sur cinq séances est redevenue négative : -0,6%. L'idée d'un rallye de Noël est ainsi plus que compromise, pour ne pas dire illusoire !



'L'indice CAC 40 éprouve toutes les difficultés à contenir la pression baissière venant à présent casser les supports majeurs de moyen et long terme à 4.875 et 4.850 points. Techniquement, le prochain seuil support de référence est à 4.750 points. Dans cette configuration de lourdeur et puisque rien ne semble enrayer la correction grandissante instantanée, l'indice parisien devrait rapidement venir tester ce nouveau point bas. Les facteurs favorables à un changement de tendance restent faibles. Un sentiment d'inquiétude a pris le dessus', abondent ce matin les équipes de Kiplink.



La Bourse de Paris ne fait donc pas figure d'exception en Europe, puisque les principales places de marché s'affichent toutes en recul (-0,6% à Londres, -0,7% à Amsterdam...), le tout au lendemain d'une séance difficile à Wall Street (-2,1% sur le Dow Jones) dans l'expectative de la Fed.



En attendant la Fed, justement, les opérateurs ont pris connaissance ce matin de l'indice Ifo en Allemange. L'institut économique basé à Munich a ainsi fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires allemands s'est réduit d'un point à 101 en décembre, là où les économistes anticipaient en moyenne une baisse à 101,8.



Les chiffres de la construction résidentielle aux Etats-Unis pour novembre sont un peu plus rassurants avec une hausse de +3,2% des mises en chantier et un rebond de +5% des permis de construire (à 1,328 million par an)..



Du côté des changes, l'euro grappille +0,2à 1,1370 dollar.

Le Brent se stabilise (à 58,6$) après s'être aventuré juste en-dessous des 58 dollars ce matin (le WTI décrochait de -3,3% vers 48,2$).



Dans l'actualité des valeurs, Getlink (ex-Eurotunnel) grimpe de 5,4% à 12E suite à l'entrée au capital du groupe de BTP Eiffage à hauteur de 5,03% du capital (soit 307,5MnsE).

Le second du classement est Atos avec +3,3%, suivi de Valeo avec +2,9%.



Figeac Aéro (+4,5%) publie un bénéfice net au 30 septembre 2018 corrigé des effets latents et à périmètre et taux de change constants de 12,5 millions d'euros, en croissance de 71,4%, et un résultat opérationnel courant de 20,5 millions, en progression organique de 30%. Il confirme son objectif d'atteindre des free cash-flow positifs et récurrents sur l'exercice en cours. Son niveau de croissance du premier semestre lui permet, enfin, d'anticiper un chiffre d'affaires au 31 mars 2019 de 425 millions, soit une croissance à deux chiffres.



Le groupe Saint-Gobain (+0,6%) a annoncé hier soir l'acquisition de SIG RoofSpace Solutions au Royaume-Uni, une entreprise spécialisée dans les panneaux pour toitures et combles. Fondée en 2008 et basée dans les Midlands, RoofSpace a généré un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2017. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.



Tikehau Capital (-2%) annonce, après avoir obtenu les autorisations de la part de l'AMF et des autorités de la concurrence compétentes, la finalisation de l'acquisition de 98,62% du capital et des droits de vote de la société de gestion d'actifs Sofidy.



Engie (-0,8%) et EDPR annoncent s'allier à Sumitomo Corporation, l'un des premiers groupes industriels japonais et un partenaire de longue date d'Engie, pour développer leurs projets éoliens en mer de Yeu-Noirmoutier et de Dieppe-Le Tréport.







