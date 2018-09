CAC40 : 9ème séance de hausse, teste 5400 à 48H '4 sorcières'

19/09/2018 | 18:40

Le CAC40 'n'accroche pas' la barre des 5.400 en clôture mais gagne tout de même +0,56% à 5.393 et aligne une 9ème séance de hausse au sein d'un véritable canal 'funiculaire'.

C'est de bon augure à 48H de la séance des '4 sorcières', laquelle pourrait voir le CAC40 se hisser vers 5.450 (en prolongeant simplement le canal inauguré le 7 septembre).

Une fois encore, c'est Wall Street, en pleine confiance et débordant d'optimisme, qui vient tirer les places européennes d'une longue léthargie, qui s'est étendue de 9H jusque vers 15H30.

L'Euro-Stoxx50 qui affichait entre +0,05 et -0,05% s'est engouffré dès 15H30 dans le sillage des indices US et progresse de +0,3% à 3.368.



Le CAC40 en a profité pour doubler ses gains au cours des 2 dernières heures et les 5.400 ont été brièvement dépassés vers 16H15.



Paris domine les autres places boursières grâce au secteur auto avec +3% sur Renault, +2,4% sur Peugeot et +4,3% sur Valéo... et Faurecia domine le SBF-120 avec +5,2%.

Les 'utilities' sont encore à la peine avec -2,1% sur Engie et -1,5% sur Véolia.

Le luxe n'est pour une fois pas dans le peloton de tête sectoriel, Hermès perd -1,3%.



Wall Street affiche une vigueur insolente au lendemain de l'annonce de la mise en place d'une surtaxation de 10% sur 200Mds$ de produits d'importation chinois : le Dow Jones prend +0,8% à 26.450 et se retrouve au plus haut depuis fin janvier, à moins de 1% de son record absolu, le S&P500 grappille +0,21%, le Nasdaq pâtit d'une rotation sectorielle et cède environ -0,25%, ce qui n'inquiète personne.



'Après la décision du Président Trump, Pékin s'apprête à répliquer en taxant pour 60 milliards de dollars de produits américains', rappelle pourtant Wells Fargo Advisors.



Les chiffres construction résidentielle (permis de construire et mises en chantier) pour le mois d'août sont parus à 14H30: les mises en chantier ont augmenté de 9,2% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux Etats-Unis, à 1.282.000 en nombre annualisé (contre 1.252.000 attendu)

Les permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, ont par contre baissé de 5,7% à 1.229.000, s'établissant ainsi bien en dessous des 1.313.000 que les économistes anticipaient en moyenne.



Du côté des valeurs, Tarkett (-6,2%) a fait part de la nomination de Fabrice Barthélemy comme président du directoire par intérim en remplacement de Glen Morrison, avec une période de transition jusqu'au 2 octobre.



Maisons France Confort a publié un résultat net semestriel de 13 millions d'euros, contre 11,8 millions un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires en croissance de 11,5% à 410,7 millions (+9,7% à périmètre constant).



Fermentalg annonce la signature d'un contrat de cinq ans avec DSM, auquel il vendra son produit phare, l'huile de micro algues Origins DHA 550, la première huile algale avec une concentration naturelle minimum de 550 mg/g.

Valeo annonce la signature d'un protocole d'accord avec WABCO. Cet accord porte sur la commercialisation des dernières technologies de sécurité active destinées aux véhicules commerciaux.



Le groupe EDF annonce ce matin avoir levé 3,75 Mds$ avec une émission obligataire senior multi-tranches en dollars US. Cette émission obligataire est réalisée en 3 tranches de 10 à 30 ans de maturité.



Le bureau d'études Oddo BHF a confirmé son conseil d'achat sur l'action de la 'major' pétro-gazière française Total en vue de l''investor day'' qui sera organisé le 25 septembre à New York. L'objectif de cours demeure fixé à 59 euros.

Gaztrans chute de -5,4% malgré la signature d'un beau contrat avec le sud-coréen Hyundaï et Trigano (-9%) est victime d'une étude comparative avec des concurrents qui fait ressortir que le titre est chèrement valorisé.







