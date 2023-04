A la suite de questions posées par nos lecteurs ce matin, voici quelques commentaires sur l'impact des détachements des dividendes sur le parcours des indices, avec pour illustration le CAC40 français.

Le CAC40 est le moins performant des grands indices européens durant la matinée de la séance du 25 avril, puisqu'il perd environ 0,6%. Un recul accentué par le grand nombre de détachements de dividendes qui a eu lieu ce matin : LVMH, Hermès, Airbus, Vinci et Vivendi ont détaché leurs coupons, selon FactSet. Le CAC40 (code PX1) est un indice qui ne capitalise pas les dividendes, contrairement par exemple au DAX allemand. Pour avoir une idée plus précise du parcours des valeurs parisiennes sans l'impact de l'évaporation des coupons, il faut se reporter sur le CAC40 Dividendes Réinvestis (PX1GR), lequel ne cède que 0,3%, en ligne avec la moyenne européenne.

La baisse additionnelle du CAC40 s'explique par le fait que le prix des actions qui versent des dividendes diminue généralement d'un montant équivalent au dividende détaché lors de la date de détachement. En réalité, cette baisse théorique est souvent moins importante puisqu'il faut prendre en compte la fiscalité, mais vous avez l'ambiance générale.

Pour compléter, un classique : le CAC40 contre le CAC40GR contre le DAX

En 2023 : le parcours du CAC40 et du CAC40 GR s'écarte avec le début du détachement des coupons.

Sur 3 ans : on voit que le CAC40, même sans les dividendes, écrase le DAX, qui n'a pas de valeurs du luxe à lui opposer. L'apport des dividendes renforce la surperformance du CAC40GR

Sur 10 ans : le plein potentiel des dividendes réinvestis est encore plus visible. On constate aussi que le DAX fait à peine mieux que le CAC40 classique alors qu'il capitalise ses dividendes et pas l'indice français.