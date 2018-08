CAC40 : Paris stable avant une série d'indicateurs US

15/08/2018 | 11:25

La Bourse de Paris débute cette séance du 15 août sur une note de stabilité, puisqu'il faut aller chercher deux chiffres après la virgule pour déceler une trace de variation : ce matin, l'indice phare de la place de marché parisienne oscille en effet entre -0,05% et +0,05%, autour des 5403 points.



La séance est, comme attendu et comme en témoignent les faibles volumes d'échanges, on ne peut plus calme, mais plusieurs indicateurs américains pourraient venir l'animer cet après-midi.



Sont en effet attendus les chiffres de la productivité américaine, de l'indice Empire State de la Fed de New York, des ventes au détail, de la production industrielle et des stocks des entreprises, qui paraîtront tous dans le courant de l'après-midi.



D'après les analystes techniques, tout sursaut haussier à Paris devra viser le seuil des 5.450 points afin de pouvoir renouer avec une tendance haussière.



En cas d'échec, l'enfoncement du support des 5.375 points constituerait un bien mauvais signal, synonyme de nouveaux dégagements, affirment-ils.



Sur le marché des changes, l'euro est en recul ce matin, de -0,18%, à 1,1325 dollar. Le Brent s'affiche à 71,84 dollars (-0,44%).



Du côté des entreprises, on retrouve sur le podium du CAC 40 le groupe Publicis (+1,4%), Safran (+1,1%) et Hermès (+0,6%).



Hier soir, le groupe ADP (-1% à Paris) a annoncé que le trafic de Paris Aéroport était en hausse de 3,7% en juillet 2018 par rapport au mois de juillet 2017, avec 10,4 millions de passagers accueillis, dont 7,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+4,2%) et 3,2 millions à Paris-Orly (+2,6%).



Thales et Gemalto ont annoncé hier soir avoir obtenu 'l'Autorisation Règlementaire relative aux investissements étrangers au Canada', de la part du ministre de l'Innovation canadien, concernant le rapprochement entre les deux entreprises. Thales et Gemalto ont ainsi obtenu 4 des 14 autorisations règlementaires requises. Les deux titres sont stables ce matin.





