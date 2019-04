CAC40 : à 0,6% des ses records, tous les voyants sont au vert

12/04/2019 | 18:24

Dopé par le réveil du secteur bancaire, le CAC40 inscrit sa 16ème semaine de hausse (précisément 14 sur 16 depuis le 27 décembre) et engrange +0,5% en 'hebdo'.



L'indice poursuit son ascension (+0,31% à 5.502,7) après avoir inscrit un nouveau zénith annuel à 5.511 points tandis que le CAC40 'Global Return' (14.520) revient à 0,6% de son record absolu du 22 mai 2018 (14.600).



L'Euro-Stoxx50 grappille 0,36% à 3.448 (nouveau record 2019 également).



La confiance (totale) est de retour avec le report du Brexit, les IPO, le redressement des exports de la Chine, les OPA, l'activisme des banques centrales.



Le Dow Jones a réalisé une entame de séance 'canon' avec +1% à 26,400 grâce à Disney qui s'envole de +11% et pulvérise ses plus hauts absolus.

Cela se calme un peu après 2H 1/2 de cotations mais le S&P500 prend +0,5% à 2.903 et revient à 1% de son record absolu, le 'VIX' inscrivant son meilleur score à 12,5 (-2,2%, plus l'indice est bas, plus la confiance des investisseurs est élevée).



A noter également les +4,4% de JP-Morgan, et cette OPA à 33Mds$ de Chevron sur Anadarko (avec une 'prime' offerte de +3% à 62$).



'Ce retour sur les sommets annuels valide le début d'une nouvelle phase haussière pouvant mener l'indice CAC 40 sur la zone de résistance de long terme entre 5.555 et 5.575 points (sommet d'octobre 2018). Même si les volumes restent encore faibles, les signaux de conviction haussière se renforcent.



Durant la récente et courte consolidation, la configuration est restée orientée à la hausse.

Techniquement à court terme, le point charnière de résistance à 5.515 sera à surveiller. Un débordement rapide de ce niveau devrait être un accélérateur de mouvement haussier', retiennent ce matin les équipes de Kiplink.



Côté chiffres macro, la production industrielle CVS a diminué de 0,2% dans la zone euro et reste inchangée dans l'Union européenne, selon les estimations d'Eurostat.



En janvier 2019, elle avait augmenté de 1,9% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE (chiffres révisés en hausse). Par rapport à février 2018, elle a diminué de 0,3% dans la zone euro, tandis qu'elle a augmenté de 0,3% dans l'UE en février 2019.



Aux Etats Unis, les prix américains à l'importation ont augmenté de +0,6% pour le troisième mois consécutif en mars (après +1% en février) selon le département du Travail, dopés par la hausse du prix du pétrole (+4,7% en mars après un bond de 9,7% en février).



Mais sur les 12 derniers écoulé, les prix à l'importation sont stables, après avoir baissé pendant trois mois d'affilée.



Le dernier chiffre US du jour susceptible d'impacter la tendance n'a finalement pas d'effet : l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan ressort à 96,9 points en estimation préliminaire au mois d'avril, alors que les économistes l'anticipaient à 98,1 points, après 98,4 au mois de mars.



Le secteur bancaire est dopé par les résultats trimestriels supérieurs aux attentes du géant bancaire américain JPMorgan Chase (qui gagne +4,4% sur l'annonce d'un résultat net en hausse de 5,4% à 9,18Mds$, soit 2,65$/action).



BNP Paribas s'adjuge 3,4%, Crédit Agricole +3,1% et la Société Générale +4%.



L'euro avance de +0,5%, à 1,130 dollar (au plus haut depuis le 20 mars).

Le Brent reprend sa course aux records avec un gain de +0,6% à 71,5 dollars.



Du côté des valeurs, on notera que LVMH (-0,6%) a inscrit un nouveau record absolu intraday à 348,8E (174MdsE de capitalisation), suite à l'approbation de l'acquisition de Belmond Ltd par l'ensemble des autorités de concurrence compétentes, une opération de 3MdsE qui sera donc définitivement réalisée le 17 avril prochain.



Danone (+0,4%) a annoncé hier soir la signature d'un accord définitif pour vendre son activité de salades bio aux Etats-Unis Earthbound Farm à Taylor Farms, une entreprise familiale californienne spécialisée dans les salades et les aliments frais.

A noter -comme autre marqueur de l'appétit des investisseurs- une IPO en Suisse avec Stadler (trains helvétiques) qui s'envole de +13%.



