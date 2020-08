CAC40 : accélération haussière mais dans un vide intersidéral

26/08/2020 | 18:15

Le CAC40 s'est arraché à hausse au cours des dernières 20 minutes, passant de +0,5 à +0,8% à 5.048Pts... et une petite résistance technique est effacée à 5.030.

Cela semble encourageant mais petit bémol, il s'était échangé moins de 1MdE à 17H15, 1,15Mds à 17H29... et 1,76MdsE à 17H35: c'est la moitié de l'activité d'une séance 'très moyenne'.



Autrement dit, les cours montent dans un vide sidéral et il suffit de quelques millions d'Euros pour manipuler avec une facilité déconcertante les indice à la hausse, sachant que les vendeurs sont totalement absents dans un contexte de prise de contrôle des cours par les banques centrales.

L'euro-Stoxx50 (+0,8%) a également doublé ses gains au cours de la dernière demi-heure et en termine à 3.357 grâce à la nouvelle avalanche de records absolus à Wall Street, avec un S&P500 à 3.463 (+0,6%) et un Nasdaq 'bullish' (+1,3%) à 11.612, battant son 38ème record annuel.



Un optimisme inoxydable continue de dominer à la veille de l'ouverture du symposium de Jackson Hole où la FED a promis des 'révélations importantes' sur l'évaluation de ses outils monétaires et de sa communication.



Du côté des statistiques du jour, les opérateurs saluent les commandes de biens durables US qui s'envolent globalement de +11,2% après un bond de +7,7% en juin selon le Département du Commerce (le consensus tablait sur +5%).



Mais c'est une embellie en trompe l'oeil car excluant le secteur des transports (et du secteur aéronautique), les commandes de biens durables n'ont progressé que de +2,4% en juillet, progression proche de l'estimation moyenne des économistes (+2%).

Hors défense (et Pentagone), les commandes progressent de +9%.



Les stocks de pétrole ressortent en baisse de -4,7Mns de barils, contre -3,7 attendu, ce qui laisse le 'WTI' de marbre, à 43,4$, soit +0,2%.



Ce sont maintenant 80% des installations pétrolières du Texas et de la luisianne qui sont désormais fermés pour cause de cyclone 'Laura' qui s'avère bien plus puissant que prévu, passé en 24H de 'catégorie' 1 à 'catégorie 3' avec vagues de submersion sur la côte et pluies torrentielles à l'intérieur des terres.



Il y a avait également des chiffres en France: la confiance des ménages (du mois d'août) reste stable, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui se maintient à 94, en dessous de sa moyenne de longue période (100).



La proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants diminue néanmoins : le solde correspondant perd quatre points par rapport au mois précédent, et demeure inférieur à sa moyenne de longue période.

Leurs craintes concernant l'évolution du chômage baissent en août, tout en restant à un niveau élevé, et les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont moins nombreux que le mois précédent.



Dans l'actualité des valeurs, ce sont une nouvelle fois les valeurs 'technos' qui tirent le CAC40 avec ST-Micro et Worldline +2,7% et Atos +3,7%.



Iliad (+1%) fait part de la conclusion d'un accord avec le groupe Médiapro pour la distribution de sa chaîne Telefoot auprès des abonnés Freebox ADSL et Fibre, accord portant sur les saisons 2020/2021 à 2023/2024 inclus.



Ils pourront ainsi bénéficier de l'intégralité des programmes et des matchs proposés sur Téléfoot et sur les canaux additionnels Téléfoot Stadium (Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT, UEFA Europa League et, pour la saison 2020/2021 UEFA Champions League).





