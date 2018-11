CAC40 : accès de faiblesse, W-Street se retourne, $ à 1,140/E

02/11/2018 | 15:48

Le CAC40 (+0,4% vers 5.105) a ricoché sous les 5.160 et n'engrange plus que +3% sur la semaine écoulée.

La Bourse de Paris profitait initialement d'espoirs d'avancées sur le front de la guerre commerciale, apportée par l'arme préférée du président Trump : Twitter.



Donald Trump a en effet fait état de discussions 'constructives' avec la Chine au sujet des questions commerciales. 'Un supposé coup de fil entre Donald Trump et Xi Jinping aurait montré que la porte restait ouverte sur les sujets commerciaux et qu'une rencontre était possible en amont de la prochaine réunion du G20 prévue en Argentine mi-novembre', explique Danske Bank.

A wall Street, renversement de vapeur complet avec un Nasdaq qui chute de -0,6% et un Dow Jones qui efface tous ses gains.



Le point d'orgue de la cette semaine a retenti à 13H30 avec les chiffres du département du Travail (le 'NFP') pour octobre: les créations d'emplois ont nettement rebondi, de +250.000 au lieu de +190.000 à +200.000 anticipé.



Le chiffre de septembre est en revanche révisé à la baisse, de +134.000 vers +118.000.

Le taux de chômage est resté à son plancher de 3,7% (il avait atteint en septembre un plus bas de 49 ans) en dépit d'une hausse de la population active aux Etats Unis.



Mais les économistes étaient surtout focalisés sur les salaires: avec une hausse séquentielle de +0,2%, ils enregistrent leur plus forte progression en rythme annuel (à +3,1%), du jamais vu depuis le printemps 2009.



Du côté des statistiques européennes publiées ce matin, l'indice PMI IHS Markit signale un ralentissement de la croissance du secteur manufacturier en octobre, de 52,5 en septembre vers 51,2, la plus faible depuis 25 mois.



Ce repli de l'indice résulte d'une baisse de la production ainsi que de la plus faible hausse des nouvelles commandes depuis quatre mois, tendance que les fabricants attribuent à un environnement moins favorable à la demande.



De plus, l'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de l'Eurozone se replie de 53,2 en septembre à 52 en octobre (l'estimation flash avait évoqué pour sa part 52,1).



Le secteur manufacturier de la zone euro enregistre ainsi sa plus faible croissance depuis 26 mois en octobre. De plus, la croissance manufacturière ralentit dans la quasi-totalité des économies étudiées par l'enquête en octobre.



Du côté des changes, l'euro avance légèrement (+0,2%), porté à 1,142/$. Au lendemain d'une chute de -2,5%, Brent rebondit de +1%, à 73,10 dollars.



Sur le front des valeurs, Valeo (+5%) s'impose pour la 3ème fois comme leader du CAC40 et engrange +32% en une semaine.



Plastic Omnium est leader du SBF120 avec un gain de +7%, devant l'autre équipementier Faurecia (+6,6%).

Capgemini annonce avoir été choisi par l'Agence Suédoise pour l'Emploi (Arbetsförmedlingen), l'une des plus grandes autorités du secteur public en Suède, pour développer une nouvelle plateforme digitale de bout en bout pour ses processus clés. Le titre est bien orienté ce matin (+3%).



ArcelorMittal indique avoir reçu une offre ferme de la part de Liberty House Group pour lui racheter son site de Dudelange (Luxembourg) et plusieurs lignes de finition sur celui de Liège (Belgique).



Le sidérurgiste a ainsi reçu des offres fermes pour l'ensemble des actifs qu'il devait céder dans le cadre de ses engagements auprès de la Commission européenne pour obtenir son feu vert à l'acquisition d'Ilva, acquisition dont la finalisation a été annoncée jeudi.



Le groupe signe l'une des plus fortes hausses de l'indice, avec +5,6%.



L'analyste Oddo BHF annonce ce matin revoir à la hausse son objectif de cours (de 11,10 à 11,70 euros) sur le titre Air France-KLM (+3%), séduit par un newsflow 'porteur sur les prochains mois', un troisième trimestre 'solide' porté 'par la recette unitaire et le contrôle des coûts' et de premiers pas 'encourageants pour Benjamin Smith', le nouveau CEO. Le titre avance de +2,3%.







