CAC40 : attendu à nouveau en retrait à l'ouverture

18/10/2019 | 08:21

Au lendemain d'un repli de 0,4% à 5673 points, le CAC40 se dirige vers une baisse de l'ordre de 0,3% à l'ouverture au vu des futures, la question du Brexit restant au coeur des préoccupations des investisseurs.



'Des nouvelles selon lesquelles l'Union Européenne et le Royaume Uni ont atteint un accord préliminaire ont soutenu les marchés, mais les gains ont été freinés par la crainte d'un rejet du compromis par le parlement britannique', note Wells Fargo.



Sont prévus ce vendredi les résultats de groupes comme Coca-Cola ou American Express, ainsi que les indicateurs avancés du Conference Board, que le consensus anticipe en progression de 0,1% pour septembre.



Du côté des valeurs, Edenred affiche un revenu total de 1.170 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2019, en progression de 18,1% en données publiées, dont une croissance de 14,3% en données comparables.



Les opérateurs réagiront aussi dans la matinée aux nombreuses publications de chiffre d'affaires trimestriels de la veille au soir, comme celles de Vivendi, Renault, Casino, Thales, Accor, Bolloré et Fnac Darty.



Tikehau Capital annonce avoir réalisé avec succès la cession d'un total de 3.504.640 actions Eurazeo (représentant environ 4,45% du capital social d'Eurazeo), pour un produit total de cession de 224,3 millions d'euros.



