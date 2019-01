CAC40 : attendu en baisse dans le sillage de l'Asie

22/01/2019 | 08:19

Après une clôture en baisse de près de 0,2% à 4867,8 points lundi, le CAC40 pourrait ouvrir sur un recul de l'ordre de 0,4% vers 4849 points au vu des futures, dans le sillage des Bourses asiatiques.



'Ce matin, les marchés asiatiques ont évolué sur un biais négatif, en partie affectés par la dégradation des prévisions de croissance globale du FMI et les derniers chiffres économiques chinois', pointe ADS Securities.



Si le shutdown devrait affecter des parutions de statistiques américaines, sont attendus cette semaine les indices ZEW et Ifo en Allemagne, les chiffres du chômage en France et surtout la réunion de la BCE jeudi.



'Les publications des résultats trimestriels des entreprises se poursuivront à partir de mardi, avec J&J, IBM, suivis -mercredi- de P&G, TI, Ford, puis Intel, Bristol-Myers Squibb, Starbuck', souligne Aurel BGC.



'En Europe, l'incertitude n'a jamais été aussi grande autour du Brexit. Il est difficile trouver une solution et d'éviter un hard Brexit. Dans ce contexte, les investisseurs internationaux devraient rester prudents sur les actifs risqués européens', ajoute le bureau d'études.



Dans l'actualité des valeurs, Rémy Cointreau affiche un chiffre d'affaires de 919,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018-19, en croissance publiée de 6,7% et en croissance organique (à devises et périmètre constants) de 8,1%.



Getlink dévoile un chiffre d'affaires 2018 de 1,079 milliard d'euros, en croissance de 5% à taux de change constant, établissant à cette occasion un nouveau record historique de revenus à taux de change et périmètre constants.



A l'occasion de son point d'activité, Soitec a revu lundi soir à la hausse ses perspectives de croissance de chiffre d'affaires pour l'exercice 2018-19, et annoncé le renforcement de sa collaboration avec Samsung Foundry.



