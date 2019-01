CAC40 : au contact des 4870 avant le réunion de la BCE

24/01/2019 | 11:11

Au lendemain d'une clôture de l'indice en repli de 0,15% à 4840,4 points, Le CAC40 débute la journée avec un gain de 0,7% vers 4872 points, pour une séance qui devrait être dominée par la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE.



'La BCE va jouer la montre et attendre des données nouvelles avant de procéder à des changements significatifs à sa communication sur les indications prospectives', juge Robert Sierra, de l'équipe economics de Fitch Ratings.



Il considère donc que la prochaine publication de prévisions (7 mars) de la banque centrale 'serait un meilleur moment pour évaluer les perspectives pour des hausses de taux durant la dernière partie de 2019'.



Avant ce rendez-vous de la mi-séance, les opérateurs ont pris connaissance, en début de matinée, des estimations préliminaires des indices d'activité PMI composites dans la zone euro et en France, calculés par IHS Markit au titre du mois en cours.



L'indice pour la zone euro se replie de 51,1 en décembre à 50,7 en janvier, affichant un plus bas de 66 mois, soit cinq ans et demi, et un niveau proche de la stagnation



Se repliant de 48,7 en décembre 2018 à 47,9 en janvier, l'indice en France signale la plus forte contraction de l'activité du secteur privé français depuis plus de quatre ans.



Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent être publiées les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, puis l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour décembre, attendu en repli de 0,1%.



Dans l'actualité des valeurs parisiennes, STMicroelectronics (+9%) publie au titre de 2018 un résultat net en hausse de 60,4% à 1,29 milliard de dollars et une marge d'exploitation en progression de 250 points de base à 14,5%.



Elior Group dévoile un chiffre d'affaires de 1.754 millions d'euros pour son premier trimestre 2018-19, en progression de 3,5%, avec une croissance organique de 1,8% et une croissance externe pour 1,8% également.



Le groupe Seb a fait état mercredi soir d'un chiffre d'affaires de 6.812 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2018, en croissance de 5,1%, dont une croissance organique de +7,8% et un effet devises de -3,2%.



Air France, la branche française d'Air France-KLM, a annoncé hier soir qu'un projet d'accord a été élaboré avec deux syndicats représentatifs des pilotes, SNPL et SPAF. 'Ce projet d'accord propose des évolutions de la rémunération des pilotes et introduit la flexibilité nécessaire sur certaines règles pour accompagner la stratégie d'Air France', indique la compagnie aérienne.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.