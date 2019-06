CAC40 : au contact des 5560Pts, forte hausse des indices US

20/06/2019 | 16:00

Le CAC40 affiche un gain de 0,7% vers 5560 points, dans le sillage de la progression la veille à Wall Street après la communication de la Fed à l'issue de sa réunion.



Les indices américains pourraient commencer la séance en forte hausse au vu des futures, au lendemain d'une clôture positive (+0,1% sur le Dow Jones, +0,4% sur le Nasdaq).



'Comme largement attendu, les responsables de la politique monétaire ont voté pour maintenir le taux d'intérêt directeur inchangé après la conclusion de la réunion du FOMC', rappelle Wells Fargo Advisors.



Il note toutefois que le comité a omis le mot 'patience' et indiqué la possibilité d'une baisse de taux vers la fin de l'année, Jerome Powell ayant fait référence aux 'incertitudes' des perspectives économiques et à une faible inflation.



Du coté des statistiques, l'indice de la Fed de Philadelphie ('Philly Fed') se contracte à +0,3 sur le mois en cours, contre +16,6 au mois précédent. Par comparaison, le consensus des économistes ne visait une baisse de l'indice que vers +10,5 en juin.



A l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire, la Banque d'Angleterre (BoE) a décidé à l'unanimité de maintenir son taux directeur à 0,75%, après l'avoir augmenté de 25 points de base début août 2018.



Dans l'actualité des valeurs, Selon le Wall Street Journal (WSJ), Renault et Nissan auraient trouvé une solution au différend de gouvernance qui oppose ces deux constructeurs automobiles liés par une 'Alliance' et des participations croisées. L'action Renault prend près de 1,3% à la Bourse de Paris.



Airbus a enregistré au salon du Bourget 2019 la signature pour 363 avions, comprenant 149 commandes fermes et 214 engagements. En plus de ces accords, les compagnies aériennes et les loueurs ont également converti 352 commandes existantes, principalement pour des A321neo et le nouveau A321XLR.



Capgemini a signé avec Airbus, le 'Skywise Partners' Programme Agreement, qui vise à développer et proposer les services data de la plateforme Skywise aux compagnies aériennes.



Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur Sanofi et remonte son objectif de cours de 82 à 90 euros, notant que le titre a sous-performé sons secteur de 10% cette année, en dépit de résultats de premier trimestre solides.



