CAC40 : au zénith à 5565, W-Street salue nomination de Yellen

La Bourse de Paris (+1,3% à 5.565 repart de l'avant mardi, franchissant le zénith des 5.555 atteint la veille) dopée par la perspective de la nomination de Janet Yellen (ex-patronne de la FED et 'colombe monétaire' devant l'éternel) en tant que future secrétaire au Trésor.



Le Dow Jones avait salué la nouvelle dès lundi soir avec un gain de 1,1%, effaçant toutes ses pertes de la semaine dernière, tandis que le Nasdaq restait à flot grâce à la hausse stratosphérique du titre Tesla, qui engrange encore 6% de hausse en préouverture (à 547$), de telle sorte que la capitalisation du titre dépasse 500Mds$ (l'équivalent de la capitalisation des 10 principaux concurrents planétaires, avec moins de 2% de part de marché et un ratio de 18,5 fois son chiffre d'affaire quand Toyota -très profitable- se paye 1,3 fois son chiffre d'affaire d'environ 300Mds$, 10 fois celui de Tesla).

Wall Street pourrait gagner +1% dès l'ouverture, le Dow Jones flirterait ainsi avec les 30.000 et le S&P500 avec les 3.600, de quoi donner le moral aux américains à 24H du pont de Thanksgiving (les séances qui le précèdent sont traditionnellement 'bullish' mais cette année, c'est encore un cran au-dessus avec la plus forte hausse mensuelle de Wall Street depuis janvier 1987.



L'autre moteur de la hausse, c'est la victoire de Joe Biden qui semble acquise pour la présidence : il remporte -après recompte- l'Etat clé du Michigan.

Il a également tenu parole en constituant son équipe avant Thanksgiving, l'ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen, décroche le poste stratégique de future secrétaire au Trésor.



Yellen - qui fut conseillère de Barack Obama avant de prendre la tête de la Fed en 2014 et jusqu'en janvier 2018 - avait dû quitter ses fonctions lorsque Trump - la jugeant trop marquée 'démocrate' - lui avait préféré Jerome Powell.



'Elle devrait s'atteler à mieux aligner les politiques budgétaire et monétaire', expliquent ce matin les analystes de Deutsche Bank (Jenet Yellen a toujours été partisane de politique budgétaires expansionnistes).



Au chapitre économique, changement d'ambiance de ce côté-ci de l'Atlantique : le climat des affaires se dégrade encore en Allemagne en novembre sur fond de seconde vague de coronavirus, à en croire l'enquête mensuelle de l'institut Ifo, dont l'indice ressort à 90,7 pour le mois en cours contre 92,5 au titre d'octobre.



Du coté des valeurs, les canards boiteux font l'objet d'un ramassage forcené puisque Vallourec (+20%) a quasiment doublé de valeur en 3 semaines et il en vas de même pour Air France (+11%) passé de 2,61E à 5,12% dans le même laps de temps.

Technip n'est pas en reste avec +10%... la liste des plus fortes hausses du jour se confond avec la liste des valeurs affichant les ratios de dettes les plus élevés.

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur ArcelorMittal et relève son objectif de cours de 16 à 20 euros, dans le sillage d'une révision en hausse de sa séquence d'EBITDA 2020-22 pour le géant de la sidérurgie.



