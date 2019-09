CAC40 : aucun changement après les indices PMI IHS Markit

02/09/2019 | 10:45

La Bourse de Paris débute la séance en très légère hausse pour la première séance du mois de septembre après la publication de nouvelles données sur l'activité manufacturière en Europe. L'indice CAC 40 grignote 0,1% à 5488 points.



Les investisseurs ont pris connaissance des indices PMI IHS Markit sur l'industrie manufacturière.



L'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est redressé de 49,7 en juillet à 51,1 le mois dernier, signalant une légère reprise de la croissance du secteur en août par le passage de l'indice au-dessus de 50.



A 47,0, l'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro affiche son deuxième plus faible niveau depuis avril 2013 et signale une forte détérioration de la conjoncture, le secteur manufacturier se maintenant ainsi en territoire négatif pour un septième mois consécutif.



'Cette nouvelle semaine s'annonce particulièrement intéressante', indique un opérateur. 'On doit prendre connaissance des derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis et le Parlement britannique va sans doute décider de contre-attaquer face au gouvernement de Boris Johnson', ajoute-t-il.



Le Premier ministre britannique Boris Johnson a en effet décidé de limiter l'activité parlementaire jusqu'au mois d'octobre, date de la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne.



'On suivra aussi avec attention les derniers développements de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine', poursuit l'intervenant.



Le week-end écoulé a été marqué par l'instauration des dernières surtaxations respectives de Washington et Pékin sur les importations chinoises et américaines.



Le rebond des marchés la semaine dernière a été porté par l'espoir d'une désescalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine puis par des déclarations de Christine Lagarde estimant que la BCE disposait encore de bonnes marges pour baisser ses taux.



Wall Street a pour sa part terminé sans véritable tendance vendredi, la prudence l'ayant emporté à la veille du weekend 'du Labour Day'. Cela signifie que la Bourse de New York restera fermée aujourd'hui.



Du coté des valeurs, CGG annonce que son chiffre d'affaires des activités au troisième trimestre 2019 devrait dépasser 350 millions de dollars, en raison de fortes ventes multi-clients de l'ordre de 160 millions et d'une demande soutenue en géoscience et équipement.



Pernod Ricard annonce la réalisation, les conditions de clôture étant satisfaites, de l'acquisition de Firestone & Robertson Distilling Co, propriétaire de la marque de whiskeys crafts super-premium TX, par l'intermédiaire de Pernod Ricard USA.



Vivendi fait part de la décision du Tribunal de Milan qui reconnait son droit à prendre part et à voter en tant qu'actionnaire, à hauteur de 9,99% des droits de vote, à l'assemblée générale extraordinaire de Mediaset le 4 septembre.



