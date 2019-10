CAC40 : aucun changement après les statistiques et résultats

17/10/2019 | 14:50

Le CAC40 affiche à nouveau un retrait de 0,10% à 5691Pts, dans le sillage d'une clôture en berne mercredi soir de l'autre côté de l'Atlantique.



'Le Président Trump a noté qu'un accord commercial Etats-Unis-Chine ne serait finalisé qu'après sa rencontre avec le Président Chinois Xi le mois prochain', note Wells Fargo, qui pointe aussi une baisse surprise des ventes de détail américaines en septembre.



On a pris connaissance de l'indice d'activité Philly Fed d'octobre aux Etats-Unis. Il recule de six points, à +5,6 sur le mois en cours. Par comparaison, le consensus des économistes craignait une chute moins franche de l'indice, vers +9 en octobre. Cette évolution traduit donc une décélération plus forte que prévu de l'expansion manufacturière autour de Philadelphie.



Les mises en chantier de logements ont diminué de 9,4% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis, à 1.256.000 en rythme annualisé, là où les économistes en espéraient 1.340.000.



Du côté des valeurs, Faurecia publie des ventes en hausse de 4,3% à 4.185 millions d'euros au titre du troisième trimestre, et en baisse de 3,7% à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion.



Rexel affiche des ventes trimestrielles en progression de 3,3% à 3.422,2 millions, et de 0,9% en comparable et à jours constants, reflétant une forte dynamique au Canada, dans ses pays européens clés et en Chine.



S&P Global Ratings a abaissé sa notation long terme sur Publicis à 'BBB', jugeant le groupe de communication 'confronté à des défis liés à sa forte exposition aux sociétés de biens de consommation en rapide mutation'.



Casino annonce la signature de promesses de vente en vue de la cession au Groupe Crescendo Restauration de 20 restaurants sous enseignes 'A la Bonne Heure' et 'Coeur de Blé' ainsi que les murs de six restaurants exploités par des franchisés.



Deutsche Bank maintient son conseil d'achat et son objectif de cours de 17 euros sur l'action Orange alors que l'opérateur télécoms français présentera ses ventes du 3e trimestre (T3) le 29 octobre. Il s'agit aussi de la valeur préférée des analystes dans le secteur.



