CAC40 : avalanche de records absolus après l'ISM services US

05/11/2019 | 16:53

Après avoir dépassé le seuil des 5800 points lundi, l'indice CAC40 (+0,3%) a matérialisé un 'pic' historique à 5.850 vers 16H avec la publication d'un splendide indice ISM des 'services' aux Etats-Unis: attendu autour de 52 au mois de novembre (contre 52,6 en octobre), il bondit en fait vers 54,7%, pulvérisant les attentes les plus optimistes !



Ainsi, le secteur tertiaire (70% de l'activité économique US) affiche une santé éclatante, alors que la FED a jugé bon de baisser pour la 3ème fois son taux directeur le 30/11.

L'ISM calculé aux US va donc largement occulter le léger repli de l'indice final IHS Markit (allemand) de ces mêmes 'services' aux États-Unis (à 50,6 en octobre, en baisse par rapport à 50,9 en septembre).



Le CAC'GR' (+0,3% vers 16H30) a pulvérisé à 16H01 un nouveau record absolu à 15.873Pts, l'Euro-Stoxx50 progressait d'autant, inscrivant un nouveau zénith vers 3.678: les sommets de novembre 2017 (3.685) sont en vue.

A Wall Street, records en cascade avec un Dow Jones à 27.560 (toujours vers 16H), un S&P500 à 3.084 et un Nasdaq à 8.457,4.



Les catalyseurs de la hausse du jour sont multiples, avec une avancée dans le dossier des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Pékin accepterait de réduire ses droits de douane sur les produits américains et à faciliter l'investissement étranger en Chine.



Une véritable 'avancée' ?



Ce communiqué reprend mot pour les engagements de Xi-Jinping en marge du Forum de Davos de janvier... 2008.



'L'activité en Chine commence à pâtir du bras de fer commercial avec Washington et Pékin pourrait être tenté de faire des concessions', estime un analyste, rappelant que la croissance chinoise a ralenti à 6% au troisième trimestre, au plus bas depuis 1992.

De fait, le PMI manufacturier chinois ralentit de 51,3 vers 51,1 en octobre.



Le déficit commercial des États-Unis se contracte: il est ressorti à -52,5 milliards de dollars en septembre, selon le Département américain du Commerce, contre -55 milliards le mois précédent (révisé de -54,9 milliards en estimation initiale).



C'est mieux que prévu puisque le consensus attendait -54 milliards de dollars sur le mois de septembre.



En Europe, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,1% dans la zone euro et dans l'ensemble de l'UE par rapport à août, selon Eurostat. En août 2019, ils avaient reculé respectivement de 0,5% et de 0,4%.



Par rapport à septembre 2018, les prix à la production industrielle ont diminué de 1,2% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE, à comparer à des baisses annuelles respectives de 0,8% et 0,3% au mois d'août.



Outre-Manche, l'activité du secteur des services du Royaume Uni s'est stabilisée le mois dernier, au vu de l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé de 49,5 en septembre à 50 en octobre.



Dans l'actualité des valeurs, les équipementiers automobiles poursuivent leur remontée après le gros trou d'air consécutif à l'annonce de la fusion PSA/FCA (Peugeot/Fiat-Chrysler).

Plastic Omnium reprend +5%, Faurecia +3,5%, Michelin +1,7%.



Teleperformance gagne 3,4% au sein du SBF120, le groupe de centres de contact ayant relevé ses objectifs annuels de revenus à l'occasion d'une solide publication à neuf mois.



En recul de -6% (sous les 10E), Air France-KLM fait par contre figure de lanterne rouge du SBF120, après la présentation par le transporteur aérien de ses objectifs financiers à moyen terme, dont une marge opérationnelle de 7-8%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.