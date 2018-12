CAC40 : bascule dans le rouge, nouveau repli des indices US

27/12/2018 | 15:24

La Bourse de Paris est désormais en repli, mais dans de faibles volumes, trêve des confiseurs oblige : ainsi, le CAC 40 perd +0,6% au contact des 4.600 points.



Ce repli confirme la tendance négative de 2018. L'indice vedette de la place de marché parisienne a en effet perdu quelque 13,5% depuis le 1er janvier...



Signal positif tout de même, la Bourse de New York a signé un improbable redressement hier, avec notamment un gain journalier de plus 1.000 points pour le Dow Jones, ce qui représente son meilleur score absolu de tous les temps.



La Bourse de New York devrait rechuter jeudi, sous le coup d'un regain d'inquiétudes concernant la santé de l'économie mondiale. Les contrats futurs sur les grands indices américains perdent 1,5% en moyenne, annonçant un nouvel accès de faiblesse à l'ouverture après les ventes paniques de lundi et vendredi.



'Le moral des investisseurs a été soutenu par les propos d'un conseiller économique de la Maison Blanche, qui a assuré que le poste du président de la Fed Jerome Powell était 'garanti à 100%' et des commentaires du président Trump affirmant que la récente correction des marchés constituait une 'formidable opportunité d'achat'', expliquent les équipes de Wells Fargo.



Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs ont pris connaissance des inscriptions aux allocations chômage. Le Département américain du Travail a dénombré 216.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 22 décembre, un chiffre en baisse (de 1.000) par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé, de 214.000 à 217.000).



On attend désormais les stocks de pétrole de la semaine dernière, ainsi que des ventes de logements neufs pour le mois de novembre. Pas de statistiques à se mettre sous la dent en revanche en Europe.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,14 dollar. Le Brent recule plus franchement (-2%), tombant à 53,40 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, Vinci est stable à Paris, après un accord pour le rachat de 50,01% des parts de la société propriétaire de l'aéroport de London Gatwick, lui permettant de prendre position sur le premier marché aéroportuaire au monde.



Sanofi (-0,7%) annonce que la FDA des États-Unis a approuvé Vaxelis, son vaccin combiné hexavalent pédiatrique conçu avec MSD (Merck & Co en Amérique du Nord) pour la vaccination des enfants à partir de six semaines et jusqu'à quatre ans (mais avant l'âge de cinq ans).



DBV Technologies semble parti pour troisième journée consécutive de hausse à deux chiffres, grimpant de +16% ce jeudi, après +11% lundi et +14,14% vendredi... mais après, aussi et surtout, -69,8% jeudi dernier.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.